डिजिटल डेस्क। राजधानी के भोपाल मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट पर आई आपत्तियों की सुनवाई का सिलसिला मंगलवार को भी जारी रहेगा। लालघाटी स्थित हुजूर तहसील कार्यालय में होने वाली इस सुनवाई में आज बड़ा तालाब और उसके आसपास बसे करीब 66 गांवों के किसान अपनी आवाज बुलंद करेंगे। इन किसानों ने प्लान को लेकर लगभग 5 हजार आपत्तियां दर्ज कराई हैं। अपनी खेती की जमीन बचाने के लिए बड़ी संख्या में किसान मंगलवार को तहसील परिसर में इकट्ठा होंगे।