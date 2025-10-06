Bhopal: आशिमा माल के पास रावण जलाने वाले आरोपित फरार, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मिसरोद इलाके में आशिमा माल के पास रावण दहन से पहले उसे फूंकने वाले आरोपितों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। हालांकि पुलिस को तीन दिन बाद भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। पुलिस ने अज्ञात आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
पुलिस के मुताबिक आशिमा माल के पास ग्राउंड में 51 फीट ऊंचा रावण बनाया गया था, जिसका दहन शाम को किया जाना था। लेकिन उससे पहले गुरुवार सुबह करीब छह बजे बिना नंबर प्लेट की कार में सवार चार लोग पहुंचे। उन्होंने पहले रावण के साथ सेल्फी ली और उसके बाद उसे जला दिया और फरार हो गए।
आरोपी की तलाश जारी
पुलिस ने आयोजक आदित्य राम दुबे की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। मिसरोद थाना प्रभारी संदीप पवार ने बताया कि आरोपितों की तलाश की जा रही है। इसके लिए सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपितों को पकड़ लिया जाएगा। हालांकि गाड़ी पर नंबर प्लेट न होने से आरोपितों को पहचानने में परेशानी हो रही है। उस रूट पर जितने भी कैमरे लगे हैं, उनका रूट मैप तैयार किया गया है और पुलिस टीम इस पर काम कर रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
