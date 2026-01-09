भोपाल में छोटी बहन के साथ खेल रही कॉलेज छात्रा चौथी मंजिल से गिरी, मौत

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: जहांगीराबाद थाना क्षेत्र स्थित बैंक कालोनी में एक 20 वर्षीय छात्रा की चौथी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। छात्रा छत पर छोटी बहन के साथ खेल रही थी, तभी अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में छत से नीचे गिर गई। गंभीर रूप से घायल होने पर उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गुरुवार रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

पुलिस के अनुसार, 20 वर्षीय छात्रा अंजली बैंक कालोनी स्थित बहुमंजिला भवन में अपनी नानी के घर में रहती थी। उसके माता-पिता 15 साल से अलग रह रहे थे और वह उनकी इकलौती संतान थी। अंजली नवीन कालेज में बीकाम द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। मंगलवार दोपहर को वह चौथी मंजिल की छत पर मौजूद थी और अपनी छोटी ममेरी बहन के साथ खेल रही थी। इसी दौरान वह संदिग्ध परिस्थितियों में नीचे गिर गई।