नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी में शराब के नशे में वाहन से स्टंटबाजी और फिर गुंडागर्दी का नया मामला देहात क्षेत्र से सामने आया है। ईंटखेड़ी थाना क्षेत्र के लांबाखेड़ा मुख्य मार्ग पर रविवार-सोमवार की दरमियानी रात करीब दो बजे कुछ युवक शराब के नशे में एसयूवी से स्टंट कर रहे थे।

इसी दौरान चालक का नियंत्रण बिगड़ा और गाड़ी सड़क किनारे पलट गई। गनीमत रही कि एसयूवी में सवार तीन युवकों में से किसी को चोट नहीं आई। हालांकि, हादसे के बाद युवकों ने अपनी गलती मानने के बजाय वहां मौजूद राहगीरों से बदसलूकी और मारपीट शुरू कर दी।