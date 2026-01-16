भोपाल में ड्यूटी टाइमिंग को लेकर टोल कर्मचारियों में विवाद, एक ने दूसरे को ट्रक के सामने धक्का दिया, कुचलकर मौत

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। खजूरीसड़क क्षेत्र स्थित फंदा टोल नाके पर ड्यूटी टाइमिंग को लेकर दो कर्मचारियों में विवाद हो गया। इस दौरान एक कर्मचारी ने दूसरे को ट्रक के सामने धक्का दे दिया, जिससे वह नीचे गिर पड़ा और ट्रक का पहिया उसे कुचलते हुए निकल गया और उसकी मौत हो गई।

खजूरीसड़क पुलिस ने धक्का देने वाले टोलकर्मी के विरूद्ध गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है, जबकि ट्रक चालक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। थाना प्रभारी दिव्या झारिया के अनुसार 48 वर्षीय विजय मेवाड़ा सीहोर जिले में रहते थे और फंदा टोल पर काम करते थे।