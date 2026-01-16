भोपाल में ड्यूटी टाइमिंग को लेकर टोल कर्मचारियों में विवाद, एक ने दूसरे को ट्रक के सामने धक्का दिया, कुचलकर मौत

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। खजूरीसड़क क्षेत्र स्थित फंदा टोल नाके पर ड्यूटी टाइमिंग को लेकर दो कर्मचारियों में विवाद हो गया। इस दौरान एक कर्मचारी ने दूसरे को ट्रक के सामने धक्का दे दिया, जिससे वह नीचे गिर पड़ा और ट्रक का पहिया उसे कुचलते हुए निकल गया और उसकी मौत हो गई।
खजूरीसड़क पुलिस ने धक्का देने वाले टोलकर्मी के विरूद्ध गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है, जबकि ट्रक चालक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। थाना प्रभारी दिव्या झारिया के अनुसार 48 वर्षीय विजय मेवाड़ा सीहोर जिले में रहते थे और फंदा टोल पर काम करते थे।
उसी टोल नाके पर बैरागढ़ निवासी रमन कुमार भी नौकरी करता है। दोनों कर्मचारियों के बीच रात करीब 11:30 बजे ड्यूटी टाइमिंग को लेकर झगड़ हुआ था। विवाद बढ़ा तो वे केबिन से बाहर निकले और टोल के आगे कहासुनी करने लगे।
इसी दौरान टोल बूथ के आगे निकल रहा एक ट्रक सामने आया तो रमन ने विजय को धक्का दे दिया, जिससे विजय नीचे गिरा और सामान से भरा ट्रक उसकी कमर को कुचलते हुए निकल गया। इससे युवक बुरी तरह घायल हो गया, अन्य कर्मचारी उसे निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।
Bhopal: क्राइम ब्रांच के चार आरक्षक निलंबित, बिना सूचना दबिश और भ्रष्टाचार के आरोप
टोल प्लाजा में सुबह आठ से शाम चार और फिर रात 12 बजे तक तीन शिफ्टों में कर्मचारी ड्यूटी करते हैं। विजय शाम चार से 12 बजे की ड्यूटी पर तैनात थे। कुछ समय पहले रमन वहां पहुंचा था और ब्रेक के दौरान दोनों के बीच जल्दी आने-जाने को लेकर वाद-विवाद हुआ था।
अन्य कर्मचारी उन्हें शांत करवाने लगे तो वे टोल बूथ के कुछ आगे जहां से वाहन टोल कटवाकर गुजरते हैं, वहां खड़े होकर झगड़ने लगे थे। थाना प्रभारी झारिया का कहना है कि ट्रक चालक पर फिलहाल कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जल्द ही ट्रक को जब्त किया जाएगा।