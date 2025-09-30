भोपाल : परिवहन मंत्री उदयप्रताप सिंह आज करेंगे फेसलेस सेवाओं के विस्तार का शुभारंभ, लोगों को मिलेगा घर बैठे सुविधा का लाभ

नई दुनिया,भोपाल। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय कोकता में फेसलेस सेवाओं के विस्तारीकरण का लोकार्पण मंगलवार दोपहर 3 बजे परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह करेंगे। इससे पहले कार्यक्रम में फेसलेस सेवाओं पर आधारित फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा राहवीर पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा और हेलमेट का वितरण भी होगा। इस मौके पर परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा, सचिव मनीष सिंह मौजूद रहेंगे। यह जानकारी आरटीओ जीतेंद्र शर्मा ने दी।

क्या लाभ होगा इसकी शुरुआत से प्रदेश में अब वाहन पंजीयन, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, परमिट और टैक्स भुगतान जैसी कई सेवाएं घर बैठे ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। मध्यप्रदेश परिवहन विभाग फेसलेस सेवाओं को बढ़ाने जा रहा है। अब आम लोग आरटीओ जाए बिना घर बैठे ही नया वाहन पंजीकरण, पंजीकरण का नवीनीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस, डीएल नवीनीकरण या डुप्लीकेट, कमर्शियल वाहन का परमिट और टैक्स भुगतान कर सकेंगे। दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने के बाद कुछ सवाल पूछे जाएंगे और बिना आरटीओ गए काम हो जाएगा।