मध्य प्रदेश में बुजुर्ग और महिला के साथ मदद के नाम पर ठगी, ठगों ने बदले एटीएम कार्ड, निकाले इतने हजार रुपये

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। शहर के कोतवाली थानांतर्गत झांसी तिराहा और गुरुद्वारा स्थित एटीएम बूथ पर ठगों ने मदद के बहाने एक युवती और एक बुजुर्ग व्यक्ति के एटीएम कार्ड बदलकर उनके खातों से 60 हजार रुपये निकाल लिए। पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत दर्ज कर आरोपितों को पकड़ने और पैसे वापस दिलाने की गुहार लगाई है।

केस-1 कोतवाली थाना क्षेत्र की शिव कालोनी निवासी नेहा भट्ट 25 सितंबर की शाम करीब साढ़े पांच बजे गुरुद्वारा चौक स्थित एसबीआई एटीएम बूथ पर पैसे निकालने गई थीं। बूथ में खड़े एक युवक ने उन्हें पैसे निकालते देखा और पासवर्ड नोट कर लिया। इसके बाद युवक ने हल्का धक्का देकर उनका कार्ड गिरा दिया और माफी मांगते हुए कार्ड उठाकर वापस कर दिया। घर पहुंचने पर नेहा ने देखा कि कार्ड बदल चुका है। खाते से 35 हजार रुपये निकाल लिए गए थे।