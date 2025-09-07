इंतजार हुआ खत्म... दो साल बाद खोले गए भदभदा डैम के गेट, बड़ा तालाब हुआ लबालब

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शहर का बड़ा तालाब आखिर शनिवार सुबह लबालब हो गया। इसके बाद भदभदा डैम का गेट नंबर छह खोलकर पानी कलियासोत नदी में छोड़ा गया। शुक्रवार को गेट खोले जाने की चर्चा चलती रही, लेकिन इंतजार शनिवार सुबह खत्म हुआ।

शनिवार सुबह 10:40 बजे महापौर मालती राय और निगमायुक्त हरेंद्र नारायण ने पूजा-अर्चना कर गेट खोला। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग दृश्य देखने के लिए पहुंच गए। सुरक्षा के लिए पुलिस और प्रशासन के साथ नगर निगम की टीम भी मौजूद रही।

तालाब का जलस्तर 1666.80 फीट है। पिछले दिनों बारिश से यह लगातार 1666.10 से 1666.50 फीट के बीच बना रहा। सीहोर में गुरुवार को तेज वर्षा के कारण कोलांस नदी का जलस्तर आठ से नौ फीट बढ़ा और शुक्रवार से बड़ा तालाब लगातार भरने लगा। शुक्रवार देर रात गेट खोले जाने की उम्मीद थी, लेकिन अधिकारियों ने शनिवार सुबह तक का इंतजार किया। सुबह जलस्तर 1666.80 फीट पर पहुंचने के बाद गेट खोला गया। इसके जरिए प्रति घंटे 12.5 एमसीएफ पानी कलियासोत नदी में छोड़ा गया और शाम 6:30 बजे गेट बंद कर दिया गया। कुल आठ घंटे में 102 एमसीएफ पानी छोड़ा गया।