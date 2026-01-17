मेरी खबरें
    छात्रों के लिए बड़ी खबर, एमपी बोर्ड 10वीं-12वीं के एडमिट कार्ड जारी, यहां पढ़ें डाउनलोड करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

    By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 17 Jan 2026 05:27:38 PM (IST)Updated Date: Sat, 17 Jan 2026 05:27:38 PM (IST)
    छात्रों के लिए बड़ी खबर, एमपी बोर्ड 10वीं-12वीं के एडमिट कार्ड जारी, यहां पढ़ें डाउनलोड करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका
    एमपी बोर्ड 10वीं-12वीं के एडमिट कार्ड जारी।

    HighLights

    1. 12 फरवरी से शुरु होंगी एमपी बोर्ड परीक्षा 2026
    2. 16.60 लाख छात्रों के प्रवेश पत्र ऑनलाइन उपलब्ध
    3. जानें डाउनलोड करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) ने राज्य के लाखों छात्र-छात्राओं का इंतजार खत्म करते हुए कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए प्रवेश पत्र (Admit Card) आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले 16.60 लाख से अधिक विद्यार्थी अब एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

    घर बैठे ऐसे डाउनलोड करें अपना एडमिट कार्ड

    छात्रों की सुविधा के लिए मंडल ने प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया को बेहद सरल रखा है। विद्यार्थी इन स्टेप्स का पालन कर सकते हैं:

    • सबसे पहले mpbse.mponline.gov.in पर जाएं।

    • होमपेज पर मौजूद 'Examination' टैब पर क्लिक करें।

    • इसके बाद 'Main Exam Admit Card 2026' के विकल्प को चुनें।

    • अपना रोल नंबर (आवेदन क्रमांक) और स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड दर्ज करें।

    • 'सबमिट' करते ही एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए एक प्रिंट आउट सुरक्षित रख लें।

    परीक्षा का शेड्यूल

    एमपी बोर्ड की मुख्य परीक्षाएं 12 फरवरी 2026 से प्रदेशभर के विभिन्न केंद्रों पर शुरू होने जा रही हैं।

    • कक्षा 10वीं: हाईस्कूल की परीक्षा का आगाज़ उर्दू विषय के साथ होगा, जबकि 06 मार्च को हिंदी के पेपर के साथ परीक्षा का समापन होगा।

    • कक्षा 12वीं: हायर सेकेंडरी की पहली परीक्षा भौतिकी (Physics) और अर्थशास्त्र (Economics) जैसे प्रमुख विषयों की होगी। इंटरमीडिएट की अंतिम परीक्षा 07 मार्च को हिंदी विषय की आयोजित की जाएगी।

    16.60 लाख छात्र होंगे शामिल

    इस साल मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों की संख्या में भारी उत्साह देखा जा रहा है:

    • कुल परीक्षार्थी: 16,60,000 से ज्यादा छात्र।

    • कक्षा 10वीं: 9.53 लाख छात्र।

    • कक्षा 12वीं: 7.06 लाख छात्र।

    परीक्षार्थियों के लिए जरूरी निर्देश

    मंडल ने स्पष्ट किया है कि छात्र अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए विवरण जैसे स्वयं का नाम, परीक्षा केंद्र का पता, विषयों के कोड और फोटो की अच्छे से जांच कर लें। यदि कोई विसंगति मिलती है, तो तुरंत अपने संबंधित स्कूल या मंडल कार्यालय से संपर्क करें। बिना वैध एडमिट कार्ड के परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।


