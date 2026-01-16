जीतू पटवारी की सुमित्रा महाजन से मुलाकात पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव का तंज, बोले- देर से ही सही, पटवारी को सदबुद्धि तो आई

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। नगर निगम के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन (ताई) से की गई मुलाकात पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। महापौर ने पटवारी की इस पहल का स्वागत करते हुए इसे 'सदबुद्धि' का परिणाम बताया, लेकिन साथ ही उनके पुराने आचरण पर भी सवाल खड़े किए।

'ताई' से मुलाकात और पुराने बयानों पर घेरा महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि यह अच्छी बात है कि जीतू पटवारी को अब यह समझ आ गया है कि उन्हें 'ताई' के पास मार्गदर्शन के लिए जाना चाहिए। ताई से मिलने के बाद पटवारी का यह कहना कि 'यह अपशब्द कहने का समय नहीं है', इस पर महापौर ने पलटवार किया। भार्गव ने कहा कि पटवारी को यह बताना चाहिए कि जब उन्होंने पहले अभद्र शब्दों का प्रयोग किया था, तब उनकी बुद्धि कहाँ गई थी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पटवारी को अपने पिछले व्यवहार के लिए जवाबदेह होना चाहिए।