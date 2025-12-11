बायोमेट्रिक का खेल खत्म... अब 'Face Recognition' कर रहा असली-नकली की पहचान

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में आधार कार्ड का बायोमेट्रिक अपडेट कराकर मुन्नाभाइयों ने सॉल्वर बैठाया। ऐसे मामले उजागर होने के बाद कर्मचारी चयन मंडल ने भर्ती परीक्षा में बड़ा बदलाव किया है। पुलिस की भर्ती में अब 30 प्रतिशत अभ्यर्थियों के चेहरे की पहचान (फेस रिकग्नीशन) भी परीक्षा के दौरान कराया जा रहा है। इस प्रक्रिया में समय अधिक लगता है, इस कारण औचक तौर पर 30 प्रतिशत अभ्यर्थियों का ही फेस रिकग्नीशन लिया जा रहा है।

ईपीएफओ की परीक्षा में इसे सम्मिलित किया मंडल के अधिकारियों ने बताया कि संभवत: किसी राज्य की भर्ती परीक्षाओं में अभी यह व्यवस्था प्रभावी नहीं है। यूपीएससी ने इसी वर्ष ईपीएफओ की परीक्षा में इसे सम्मिलित किया है। लिखित परीक्षा 30 अक्टूबर से प्रारंभ हुई जो 15 दिसंबर तक चलेगी। इसके अतिरिक्त सभी अभ्यर्थियों का रेटिना का स्कैन भी किया जा रहा है। पहली बार है जब किसी परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों का रेटिना स्कैन लिया जा रहा है।