MP भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की पहली वर्चुअल बैठक, अध्यक्ष बोले- "सबको साथ लेकर चलें"

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया भोपाल। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की शुक्रवार पहले वर्चुअल बैठक हुई। बैठक में पार्टी संगठन के आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई। बैठक को मुख्यमंत्री डा मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश सह प्रभारी सतीश उपाध्याय और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने संबोधित किया। सभी नव नियुक्त कार्यकारिणी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी।

सबको साथ लेकर चले

देर रात एक घंटा चली बैठक में खंडेलवाल ने कहा कि आप सभी पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका में है सबको साथ लेकर चले, आपस में तालमेल बनाकर कार्य करें। उन्होंने आगामी कार्यक्रमों में सहभागिता के निर्देश दिए। खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में सक्रियता से सहभागी रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की रन फार यूनिटी कार्यक्रम में पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई। बिरसा मुंडा जंयती, आत्म निर्भर भारत संकल्प अभियान में सभी अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करें। एक आदर्श कार्यकर्ता की तरह व्यवहार करे।