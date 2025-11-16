SIR का डेटा लेने में BLO के छूट रहे पसीने, बगैर संसाधनों के काम से परेशान, कांग्रेस ने की शिकायत

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। राजधानी भोपाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम बगैर संसाधनों के चल रहा है। फील्ड में काम करने वाले बूथ लेवल अधिकारी (BLO) परेशान हैं। यह शिकायत कांग्रेस ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजी है। रविवार को भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र के कई वार्ड में SIR की प्रक्रिया के उल्लंघन की शिकायतों की स्थिति देखने पहुंचे कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला से कई बीएलओ ने अपनी दिक्कतों के बारे में भी बताया।

SIR के काम से BLO परेशान कांग्रेस की ओर से की गई शिकायत के अनुसार, बूथ 133 की बीएलओ इंद्रा महोबे ने बताया कि उन्हें किसी प्रकार का कोई संसाधन उपलब्ध नहीं कराया गया है, न ही 2003 की मतदाता सूची उपलब्ध कराई गई है, वह अकेले पिछले 15 दिन से वार्ड की गलियों में भटक रही हैं, लेकिन किसी भी मतदाता से पर्याप्त जानकारी नहीं मिल पा रही है। इस वजह से आधे से ज्यादा पुनरीक्षण फार्म अभी तक जमा नहीं किए जा सके हैं। नगर निगम वार्ड कार्यालय में कोई भी कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं, जिसके चलते 2003 की सूची एवं वर्ष 2025 की सूची में मतदाताओं के नाम पता रिश्तेदारों के नाम पते से मिलान नहीं किए जा सके हैं।