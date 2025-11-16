किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार ने फिर बढ़ाया सोयाबीन का मॉडल रेट, अब इतने रुपए का होगा फायदा

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के किसानों को एक और सौगात दी है। शनिवार 16 नवंबर को सरकार ने भावांतर योजना 2025 के तहत सोयाबीन के मॉडल रेट में बढ़ोत्तरी की है। अब सोयाबीन का मॉडल रेट भावांतर राशि के लिए 4234 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। इस मॉडल रेट के आधार पर ही अब प्रदेश के किसानों को सोयाबीन की भावांतर की राशि की गणना की जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भावांतर योजना के तहत रविवार को 4234 रुपये प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी हुआ। यह मॉडल रेट उन किसानों के लिए है, जो सोयाबीन की उपज मंडी में बेचते हैं। इसी आधार पर भावांतर राशि की गणना की जाती है।

सोयाबीन का मॉडल रेट 4234 रूपये प्रति क्विंटल

भावांतर योजना 2025 के अंतर्गत सोयाबीन विक्रेता किसानों के लिए 16 नवंबर को 4234 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी किया गया है। यह मॉडल रेट उन किसानों के लिए है जिन्होंने अपनी सोयाबीन की उपज मंडी प्रांगणों में विक्रय की है। इस मॉडल रेट के आधार पर ही भावांतर की राशि की गणना की जाएगी।

लगातार मॉडल रेट में हुई बढ़ोत्तरी

सोयाबीन के मॉडल रेट में लगातार वृद्धि जारी है। पहला मॉडल रेट 7 नवंबर को 4020 रुपए प्रति क्विंटल जारी किया गया था। इसी तरह 8 नवंबर को 4033 रुपए, 9 और 10 नवंबर को 4036 रुपए, 11 नवंबर को 4056 रुपए, 12 नवंबर को 4077 रुपए, 13 नवंबर को 4130 रुपए और 14 नवंबर को 4184 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी हुआ था जिसके बाद अब 15 नवंबर को 4225 रूपये प्रति क्विंटल मॉडल रेट जारी हुआ है।