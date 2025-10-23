पातरा नाले में मिला शव प्रॉपर्टी ब्रोकर का निकला, रुपयों के लेनदेन को लेकर हत्या की शंका

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अशोकागार्डन क्षेत्र में पुष्पा नगर के पातरा नाले में मिले वृद्ध के शव की पहचान निशातपुरा निवासी 62 वर्ष सईद रशिदी के रुप में हुई है। वह 17 अक्टूबर से घर से लापता थे, आखिरी बार उन्हें काजीकैम्प क्षेत्र में देखा गया था, जिसके बाद उनकी गुमशुदगी भी हनुमानगंज थाने में दर्ज की गई थी। बीते पांच दिन से उनके स्वजन तलाश में जुटे थे।

सईद रशीदी पेशे से प्रापर्टी ब्रोकर थे और कई लोगों से उनका रुपयों के लेनदेन को लेकर विवाद था। स्वजनों ने शंका जताई है कि रुपयों के विवाद में ही उनकी हत्या की गई है। बुधवार को अशोकागार्डन पुलिस ने शक के आधार पर चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है, लेकिन कोई पुष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है। पुलिस के अनुसार सईद रशीदी निशातपुरा क्षेत्र की सईद कॉलोनी में रहकर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे।

पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू की

17 अक्टूबर को सईद काजी कैंप गए थे। यहां उन्होंने शाम के समय एक युवक से मुलाकात की थी। उस रात वह घर नहीं लौटे तो अगले दिन 18 अक्टूबर को स्वजनों की शिकायत पर हनुमानगंज पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू की। मंगलवार को पुष्पा नगर नाले में एक बोरे में उनका शव मिला। किसी धारदार हथियारी से उनका गला काटा गया था। साथ ही सीने पर भी चाकू घोंपने के निशान देखे गए हैं।

मृतक के परिजनों के बयान दर्ज नहीं किए

बेटे नासिर ने बताया कि पिता का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था, जिससे कई लोगों से उनका लेनदेन चलता था। बीते कुछ दिनों में लोगों से रुपये लेने को लेकर उनका विवाद भी था। उधर अशोकागार्डन थाना प्रभारी अनुराग लाल ने बताया कि मृतक के परिजनों के बयान दर्ज नहीं किए जा सके हैं। पुलिस ने संदिग्धों से पूछताछ की है, लेकिन अब तक किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सके हैं।