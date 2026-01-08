भोपाल में अब 'नो कतार, सीधे उपचार'... घर बैठे बुक करें सरकारी अस्पतालों का अपॉइंटमेंट, टोल-फ्री नंबर जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अक्सर सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने जाने वाले मरीजों और उनके परिजनों का आधा समय पर्चा बनवाने और लंबी कतारों में लगने में ही बीत जाता है। लेकिन अब भोपालवासियों को इस परेशानी से निजात मिलने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने एक ऐसी सुविधा शुरू की है, जिसके जरिए आप घर बैठे ही सरकारी और आयुष्मान पंजीकृत निजी अस्पतालों में डॉक्टर से परामर्श के लिए अपना नंबर लगा सकते हैं। आयुष्मान भारत निरामयम हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर - 18002332085 पर काल करके मरीज न केवल अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, बल्कि अस्पताल में पर्चा बनवाने के लिए लगने वाले समय की भी बचत कर सकते हैं।

लोकेशन बताते ही मिलेगा नजदीकी अस्पताल का विकल्प इस व्यवस्था को बेहद हाईटेक और मरीज-केंद्रित बनाया गया है। जैसे ही मरीज हेल्पलाइन पर कॉल करके अपनी लोकेशन बताएगा, सिस्टम उसे आसपास के बेहतरीन सरकारी या निजी अस्पतालों के विकल्प सुझाएगा। मरीज अपनी सुविधा के अनुसार अस्पताल और समय का चयन कर सकते हैं। अब तक भोपाल में 23 हजार से अधिक लोग इस सुविधा का लाभ उठा चुके हैं। मरीजों ने फीडबैक में इस सेवा को 10 में से औसतन 9.1 की रेटिंग दी है, जो इसकी सफलता और जन-संतुष्टि को दर्शाता है।