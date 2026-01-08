मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 08 Jan 2026 06:53:23 PM (IST)Updated Date: Thu, 08 Jan 2026 06:53:23 PM (IST)
    MP में 15 हजार पदों पर होगी भर्ती, पुलिस विभाग में बंपर नौकरी, परीक्षाओं का शेड्यूल जारी
    MP में 15 हजार पदों पर होगी भर्ती

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) इस साल 15 हजार पदों के लिए भर्ती करेगा। सर्वाधिक साढ़े सात हजार पद पुलिस आरक्षकों के भरे जाएंगे। इनके अलावा क्षेत्ररक्षक, जेल प्रहरी और सहायक अधीक्षक के 1,426 और अस्पताल सहायक व चतुर्थ श्रेणी के 1,287 पदों पर भर्ती होगी। ईएसबी ने वर्ष 2026 के लिए भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर घोषित किया था।

    16 भर्तियां और पांच प्रवेश परीक्षाएं

    अब ईएसबी ने परीक्षाओं के लिए रिक्तियों की संभावित संख्या, परीक्षाओं और परिणाम की संभावित तिथि भी जारी की है। विभिन्न पदों के लिए 16 भर्तियां निकाली जाएंगी। पांच प्रवेश परीक्षाएं भी होंगी। इन परीक्षाओं में करीब 20 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने का अनुमान है। ये भर्तियां राज्य के पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए की जाएंगी।


    30 हजार पदों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा

    इन भर्तियों के अलावा प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए करीब 30 हजार पदों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा भी आयोजित होगी। इसके साथ ही, महिला एवं बाल विकास विभाग, डेयरी और कृषि आदि विभागों में डिप्लोमा और प्रशिक्षण के लिए भी पांच प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।

    30 हजार पदों के लिए पात्रता परीक्षा

    इस साल माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। इसके माध्यम से करीब 30 हजार पदों को भरने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी परीक्षा जुलाई व अगस्त में कराई जाएगी। इनके परिणाम सितंबर व अक्टूबर में घोषित किए जाएंगे। इसके बाद इनका चयन परीक्षा आयोजित होंगी।

    आरक्षक भर्ती अक्टूबर से दिसंबर तक

    मध्य प्रदेश पुलिस विभाग ने अगले तीन सालों में करीब 22 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती की योजना तैयार है। पहले चरण में इस साल 7500 पुलिस आरक्षकों की भर्ती होगी। यह भर्ती प्रक्रिया अक्टूबर से दिसंबर माह के बीच पूरी की जानी है। इसके अलावा, सूबेदार और उपनिरीक्षक 2025 के 500 पदों पर भी भर्ती निकली है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है परीक्षा 16 जनवरी से आयोजित की जाएगी।

    जेल विभाग में 1426 पदों पर होगी भर्ती

    अन्य वर्दीधारी सेवाओं में भी भर्ती का परीक्षा कार्यक्रम जारी किया है। जेल विभाग में क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक के इन पदों के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा मार्च में आयोजित की जाएगी। इसके माध्यम से कुल 1426 पदों को भरा जाएगा।

