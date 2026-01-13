भोपाल में प्यार, शक और मर्डर... 5 साल के रिश्ते का खूनी अंत, प्रेमी ने छत से धक्का देकर की प्रेमिका की हत्या

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। चूनाभट्टी स्थित पारिका सोसायटी के ''भूमि होमस्टे'' में सात जनवरी को छत से धक्का देकर प्रेमिका की हत्या करने वाले आरोपित प्रेमी तरुण कपिल को पुलिस ने विशाखापट्टनम से गिरफ्तार कर लिया है। वह भोपाल से लखनऊ, फिर कानपुर और दिल्ली गया था। दो दिन पहले ही वहां से विशाखापट्टनम पहुंचकर छुपा था। इस दौरान वह अपने रिश्ते के भाई से लगातार संपर्क में रहा। उसका भाई वकील है और उसे पुलिस से बचने का रास्ता बताता रहा। आरोपित का मोबाइल बंद होने के बावजूद पुलिस तकनीकी साक्ष्यों के माध्यम से उस तक पहुंची और गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपित ने हत्या के कारणों को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया है।

धोखे की शंका और मोबाइल में मिली प्राइवेट फोटो बनी हत्या की वजह उसका कहना है कि प्रेमिका ने उसे धोखा दिया था। वे पांच साल से प्रेम-संबंध में थे और वह दूसरे युवक से बात करती और मिलती थी। इसी के संबंध में बातचीत करने उसने युवती को होम स्टे में बुलाया था। वहीं जब आरोपित को प्रेमिका के फोन में दूसरे युवक के साथ उसकी प्राइवेट फोटो मिलीं तो उसने युवती से मारपीट की और फिर छत से धक्का देकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मामले की जांच कर रहे चूनाभट्टी थाने के एसआइ विनोद पंथी ने बताया कि 22 वर्षीय प्रिया मेहरा शाहपुरा क्षेत्र के ईश्वर नगर में रहती थी। पूर्व में उसी कालोनी में रहने वाले तरुण कपिल से उसकी दोस्ती हुई थी। दोनों के बीच लंबे समय से संबंध बताए जा रहे हैं।