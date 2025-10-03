MP: स्टेट हाईवे होंगे बेसहारा गोवंश मुक्त, कंपनियां बनाएंगी गोशाला, 5 किमी के दायरे में होगा बाड़ा

नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में अब स्टेट हाईवे भी बेसहारा गोवंश मुक्त किए जाएंगे। प्रायोगिक तौर पर गोवंश के लिए हाईवे किनारे टीन शेड का बाड़ा (गोशालाओं) का निर्माण कराया जाएगा। सड़क बनाने वाली कंपनी ही गोशाला बनाएगी। बेसहारा पशुओं को एकत्र कर यहां लाने की जिम्मेदारी भी कंपनी की ही होगी। नई सड़कों के निर्माण में जारी किए जाने वाले टेंडर की शर्तों में ये प्रविधान किए जा रहे हैं।

टीन शेड का बाड़ा बनाकर गायों को सड़क से रेस्क्यू कर यहां छोड़ा जाएगा। साथ ही सड़क किनारे चबूतरे भी बनाए जाएंगे, ताकि गोवंश सड़क की जगह इस पर बैठ सके। हाईवे के प्रत्येक पांच किलोमीटर के दायरे में यह व्यवस्था होगी। इसके लिए एक बड़ा रेस्क्यू वाहन रखा जाएगा, जो गोवंश को सड़क से लाकर टीन शेड के बाड़े में छोड़ दे। सड़क बनाने वाली संबंधित एजेंसी स्थानीय प्रशासन के समन्वय से यह व्यवस्था करेगी।

होते रहते हैं हादसे गीली जमीन होने की वजह से अकसर गोवंश सूखी सड़कों पर आकर बैठ जाते हैं। कई बार तेज गति के वाहनों से उनकी टक्कर हो जाती है। दुर्घटना से गोवंश और वाहन में सवार लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यह व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री स्वयं भी गोवंश प्रेमी हैं और गोशालाओं में उन्हें अकसर गायों की सेवा करते देखा जा सकता है। सड़कों पर गोवंश की मौतों पर विधानसभा में हो चुका है हंगामा मध्य प्रदेश में सड़कों पर गोवंश के बैठने और तेज रफ्तार वाहनों द्वारा दुर्घटना का शिकार होकर मारे जाने को लेकर विधानसभा में हंगामा हो चुका है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही इस मुद्दे को सदन में उठाया था। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित तमाम वरिष्ठ मंत्रियों और विधायकों ने गोवंश के संरक्षण और उनकी सुरक्षा उपाय के लिए कई सुझाव दिए थे। कुछ सुझावों पर अमल करते हुए मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने यह कवायद शुरू कर दी है।