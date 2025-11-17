मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Bhopal: कारोबारी की गैरमौजूदगी में महिला पार्टनर ने चार करोड़ की मशीनें बेच डालीं, केस दर्ज

    राजधानी के एक कारोबारी के विदेश दौरे पर होने का फायदा उठाकर उनकी कंपनी की पार्टनर ने करोड़ों रुपये की मशीनें बगैर अनुमति के इंदौर की एक फर्म को बेच दीं। गोविंदपुरा स्थित फर्म की पार्टनर रिश्ते में कारोबारी की भाभी लगती हैं। मामला सामने आने पर अशोकागार्डन पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपित महिला पार्टनर पर केस दर्ज कर लिया है।

    By prashant vyas
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 17 Nov 2025 02:11:51 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 17 Nov 2025 02:11:51 AM (IST)
    Bhopal: कारोबारी की गैरमौजूदगी में महिला पार्टनर ने चार करोड़ की मशीनें बेच डालीं, केस दर्ज
    महिला पार्टनर ने चार करोड़ की मशीनें बेच डालीं

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी के एक कारोबारी के विदेश दौरे पर होने का फायदा उठाकर उनकी कंपनी की पार्टनर ने करोड़ों रुपये की मशीनें बगैर अनुमति के इंदौर की एक फर्म को बेच दीं। गोविंदपुरा स्थित फर्म की पार्टनर रिश्ते में कारोबारी की भाभी लगती हैं। मामला सामने आने पर अशोकागार्डन पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपित महिला पार्टनर पर केस दर्ज कर लिया है।

    पुलिस का क्या कहना

    पुलिस के अनुसार विजय साधवानी पंचवटी कॉलोनी लालघाटी में रहते हैं और गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में एएस इंडस्ट्रीज का संचालन करते हैं। उनकी फैक्ट्री में प्लास्टिक का फर्नीचर बनाया जाता है। उनकी फर्म में रिश्ते के भाई राहुल की पत्नी सुहानी साधवानी पार्टनर है, जबकि राहुल कंपनी में मैनेजर है।


    उन्होंने बताया कि बीती जुलाई में वह 14 से 30 तारीख तक व्यापार के सिलसिले में विदेश गए थे। एक अगस्त को वापस लौटे तो उन्हें सर्वाइकल की समस्या हो गई, जिसके बाद वह ऑफिस नहीं जा पाए। कुछ दिन बाद उनके प्लांट मैनेजर शशिकांत ने उन्हें फोन कर सूचना दी कि फर्म में रखीं डेढ़ करोड़ रुपये कीमत की दो मशीनें और ढाई करोड़ रुपये कीमत के 11 मोल्ड सुहानी ने इंदौर की बीएंडबी कंपनी को बेच दिया था।

    केस दर्ज

    जांच में सामने आया कि सुहानी ने दो मशीनें 59 लाख और 11 मोल्ड का सौदा दो करोड़ 43 लाख में किया था। पुलिस ने बयान दर्ज करने के बाद धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है।

    इसे भी पढ़ें- MP: रतलाम में पेट्रोल पम्प पर एएसआई और बेटे से पम्प संचालक व कर्मचारियों ने की मारपीट

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.