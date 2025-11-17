Bhopal: कारोबारी की गैरमौजूदगी में महिला पार्टनर ने चार करोड़ की मशीनें बेच डालीं, केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी के एक कारोबारी के विदेश दौरे पर होने का फायदा उठाकर उनकी कंपनी की पार्टनर ने करोड़ों रुपये की मशीनें बगैर अनुमति के इंदौर की एक फर्म को बेच दीं। गोविंदपुरा स्थित फर्म की पार्टनर रिश्ते में कारोबारी की भाभी लगती हैं। मामला सामने आने पर अशोकागार्डन पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपित महिला पार्टनर पर केस दर्ज कर लिया है।

पुलिस का क्या कहना पुलिस के अनुसार विजय साधवानी पंचवटी कॉलोनी लालघाटी में रहते हैं और गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में एएस इंडस्ट्रीज का संचालन करते हैं। उनकी फैक्ट्री में प्लास्टिक का फर्नीचर बनाया जाता है। उनकी फर्म में रिश्ते के भाई राहुल की पत्नी सुहानी साधवानी पार्टनर है, जबकि राहुल कंपनी में मैनेजर है।