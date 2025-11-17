मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP: रतलाम में पेट्रोल पम्प पर एएसआई और बेटे से पम्प संचालक व कर्मचारियों ने की मारपीट

    मावता चौकी के एक एएसआई और उनके बेटे के साथ ढोढर स्थित एक पेट्रोल पम्प पर पम्प संचालक सहित पांच लोगों द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। घटना को लेकर एएसआई ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 17 Nov 2025 12:49:06 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 17 Nov 2025 12:49:06 AM (IST)
    MP: रतलाम में पेट्रोल पम्प पर एएसआई और बेटे से पम्प संचालक व कर्मचारियों ने की मारपीट
    एएसआई और बेटे से मारपीट(सांकेतिक फोटो)

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। मावता चौकी के एक एएसआई और उनके बेटे के साथ ढोढर स्थित एक पेट्रोल पम्प पर पम्प संचालक सहित पांच लोगों द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। घटना को लेकर एएसआई ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है।

    क्या है मामला

    ढोढर चौकी पुलिस के अनुसार एएसआई मनीष शर्मा अपने बेटे आदित्य शर्मा के साथ कार में पेट्रोल भरवाने ढोढर स्थित विवेक पोरवाल के पेट्रोल पम्प पर पहुंचे थे। उन्होंने वहां एक हजार रुपये का पेट्रोल भरवाया। कुछ दूरी तय करने के बाद जब उन्होंने वाहन का मीटर देखा तो पेट्रोल जीरो दिख रहा था। इसके बाद वे शिकायत करने वापस पेट्रोल पम्प पर पहुंचे।


    इन धाराओं में मामला दर्ज

    शिकायत करने पर पम्प संचालक विवेक पोरवाल और उसके चार कर्मचारियों ने मिलकर ऑफिस में ही एएसआई मनीष शर्मा और उनके बेटे आदित्य के साथ मारपीट की। पुलिस ने पोरवाल समेत पांचों आरोपितों के खिलाफ बलवा सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर मामले को जांच में लिया है।

    इसे भी पढ़ें- MP: नकली नोट मामले के आरोपित जुबेर की रिमांड के लिए खंडवा पुलिस आज करेगी आवेदन

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.