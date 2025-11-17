MP: रतलाम में पेट्रोल पम्प पर एएसआई और बेटे से पम्प संचालक व कर्मचारियों ने की मारपीट

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। मावता चौकी के एक एएसआई और उनके बेटे के साथ ढोढर स्थित एक पेट्रोल पम्प पर पम्प संचालक सहित पांच लोगों द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। घटना को लेकर एएसआई ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है।

क्या है मामला ढोढर चौकी पुलिस के अनुसार एएसआई मनीष शर्मा अपने बेटे आदित्य शर्मा के साथ कार में पेट्रोल भरवाने ढोढर स्थित विवेक पोरवाल के पेट्रोल पम्प पर पहुंचे थे। उन्होंने वहां एक हजार रुपये का पेट्रोल भरवाया। कुछ दूरी तय करने के बाद जब उन्होंने वाहन का मीटर देखा तो पेट्रोल जीरो दिख रहा था। इसके बाद वे शिकायत करने वापस पेट्रोल पम्प पर पहुंचे।