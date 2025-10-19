भोपाल में ट्रांसफॉर्मर के खुले तारों से झुलसकर हुई थी 13 वर्षीय बच्चे की मौत, अब बिजली कर्मचारियों पर केस दर्ज

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अरेरा कालोनी में ट्रांसफॉर्मर के पास बिजली के खुले तारों के संपर्क में आकर करंट से झुलसकर 13 वर्षीय बालक की मौत के मामले में अब पुलिस ने बिजली कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। हबीबगंज पुलिस ने ट्रांसफॉर्मर के गेट खुले होने, उसके आसपास फेंसिंग न होने और करंट के तार खुले में पड़े होने की लापरवाही को माना है, जिसके चलते करीब पांच महीने बाद कार्रवाई की गई है।
थाना प्रभारी संजीव चौकसे ने बताया कि पुलिस जांच में पाया गया कि ट्रांसफॉर्मर के लापरवाहीपूर्ण रखरखाव के कारण हादसा हुआ है। इस आधार पर बिजली विभाग के संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आगे की जांच में यह तय किया जाएगा कि इस चूक के लिए कौन-कौन कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं।
बता दें 13 वर्षीय जोगदंडे हबीबगंज क्षेत्र में रहता था और स्कूली छात्र था। 30 मई को सुबह वह अरेरा कालोनी ई-7 के ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा था। इस दौरान जब गेंद ट्रांसफॉर्मर के नीचे चली गई तो वंश जोगे उसे उठाने के लिए जैसे ही ट्रांसफॉर्मर के नीचे पहुंचा तो वहां खुले में पड़े तारों में करंट दौड़ रहा था और वंश जैसे ही तारों के संपर्क में आया तो उसके दोनों हाथ झुलस गए। यह घटना देख रहे उसके दोस्तों ने चीख-पुकार शुरू कर दी, जिससे भीड़ इकट्ठा हो गई। वंश को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।