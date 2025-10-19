मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    भोपाल में ट्रांसफॉर्मर के खुले तारों से झुलसकर हुई थी 13 वर्षीय बच्चे की मौत, अब बिजली कर्मचारियों पर केस दर्ज

    MP News: भोपाल के अरेरा कालोनी में ट्रांसफार्मर के पास बिजली के खुले तारों के संपर्क में आकर करंट से झुलसकर 13 वर्षीय बालक की मौत के मामले में अब पुलिस ने बिजली कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

    By prashant vyas
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 19 Oct 2025 03:31:53 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 19 Oct 2025 03:31:53 PM (IST)
    भोपाल में ट्रांसफॉर्मर के खुले तारों से झुलसकर हुई थी 13 वर्षीय बच्चे की मौत, अब बिजली कर्मचारियों पर केस दर्ज
    case filed against electricity employees (सांकेतिक तस्वीर)

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अरेरा कालोनी में ट्रांसफॉर्मर के पास बिजली के खुले तारों के संपर्क में आकर करंट से झुलसकर 13 वर्षीय बालक की मौत के मामले में अब पुलिस ने बिजली कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। हबीबगंज पुलिस ने ट्रांसफॉर्मर के गेट खुले होने, उसके आसपास फेंसिंग न होने और करंट के तार खुले में पड़े होने की लापरवाही को माना है, जिसके चलते करीब पांच महीने बाद कार्रवाई की गई है।

    करंट के तार खुले में फैले होने की मानी लापरवाही

    थाना प्रभारी संजीव चौकसे ने बताया कि पुलिस जांच में पाया गया कि ट्रांसफॉर्मर के लापरवाहीपूर्ण रखरखाव के कारण हादसा हुआ है। इस आधार पर बिजली विभाग के संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आगे की जांच में यह तय किया जाएगा कि इस चूक के लिए कौन-कौन कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं।


    क्या था पूरा मामला

    बता दें 13 वर्षीय जोगदंडे हबीबगंज क्षेत्र में रहता था और स्कूली छात्र था। 30 मई को सुबह वह अरेरा कालोनी ई-7 के ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा था। इस दौरान जब गेंद ट्रांसफॉर्मर के नीचे चली गई तो वंश जोगे उसे उठाने के लिए जैसे ही ट्रांसफॉर्मर के नीचे पहुंचा तो वहां खुले में पड़े तारों में करंट दौड़ रहा था और वंश जैसे ही तारों के संपर्क में आया तो उसके दोनों हाथ झुलस गए। यह घटना देख रहे उसके दोस्तों ने चीख-पुकार शुरू कर दी, जिससे भीड़ इकट्ठा हो गई। वंश को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.