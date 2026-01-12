Bhopal Cow Slaughter: बूचड़खाने के सीसीटीवी में नहीं दिखे गौवंश, बैतूल-जबलपुर से गौमांस तस्करी की आशंका

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: जहांगीराबाद स्थित बूचड़खाने में सामने आए गौकशी मामले में अब पुलिस की जांच दूसरे शहरों से गौमांस की तस्करी के मोड़ पर पहुंच गई है। शुरूआती जांच में सामने आया है कि बूचड़खाने में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज में कहीं भी गौवंश नजर नहीं आ रहा, जबकि अंदर भैंसें ही दिखाई दी गई हैं।

साथ ही बूचड़खाने में बैतूल और जबलपुर के कई संदिग्ध लोडिंग वाहन भी दिखे हैं, जिससे शंका है कि वहां से गौमांस लाकर यहां पैकिंग की जाती थी और फिर यहां से मुंबई के रास्ते विदेशों में सप्लाई हो रही थी।

मामले की जांच कर रही जहांगीराबाद पुलिस ने एक महीने के सीसीटीवी रिकॉर्ड की डीवीआर जब्त कर ली है। पुलिस सिर्फ घटना वाले दिन तक सीमित नहीं है, बल्कि घटना से पहले के कई दिनों के फुटेज को खंगाला जा रहा है। साथ ही मांस का परिवहन करने वाले कुछ संदिग्धों को भी जांच के घेरे में ला रहे हैं। जहांगीराबाद पुलिस के अनुसार सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच करने पर बैतूल और जबलपुर नंबर के कई लोडिंग वाहन बूचड़खाने परिसर में आते-जाते नजर आए हैं। इन वाहनों की आवाजाही को लेकर पुलिस को संदेह है कि इन्हीं के माध्यम से गौमांस भोपाल लाया गया।