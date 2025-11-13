मेरी खबरें
    MP में पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंप पर युवक को बेरहमी से पीटा, शराब के नशे में धुत युवकों ने मजदूर पर किया हमला

    नरसिंहपुर शहर में मंगलवार देर रात पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंप पर हुई मारपीट की घटना का वीडियो गुरुवार को सामने आया। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में धुत दो युवकों ने एक मजदूर युवक पर बेरहमी से लात-घूंसे, डंडे और जूते से हमला किया। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। विवाद वाहन टकराने को लेकर शुरू हुआ था।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 13 Nov 2025 08:51:40 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 13 Nov 2025 08:51:40 PM (IST)
    HighLights

    1. शराबी युवकों ने मजदूर युवक पर किया हमला।
    2. घटना CCTV कैमरे में साफ तौर पर कैद हुई।
    3. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा।

    नईदुनिया न्यूज, नरसिंहपुर: नरसिंहपुर शहर के पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंप पर मंगलवार देर रात एक युवक के साथ हुई मारपीट का वीडियो गुरुवार को सामने आया है। शराब के नशे में धुत कुछ बदमाशों ने युवक पर लात-घूंसों, डंडे और जूते से बेरहमी से हमला किया था, यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। एडिशनल एसपी संदीप भूरिया ने बताया कि यह घटना मंगलवार रात करीब 11 बजे हुई थी।

    विवाद पुलिस पेट्रोल पंप के सामने गाड़ियों के टकराने को लेकर शुरू हुआ था। पीड़ित, जो 28 वर्षीय भटिया टोला मंडी में लेवर का काम करता है, की बाइक आरोपियों की कार में लग गई थी, जिसके बाद कहासुनी मारपीट में बदल गई। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।


    गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विनय पिता राहुल प्रजापति (21 वर्ष) और समर्थ पिता राकेश दुबे (18 वर्ष) निवासी इतवारा बाजार के रूप में हुई है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है ताकि विवाद की वास्तविक वजह और इसमें शामिल अन्य लोगों का पता लगाया जा सके।

