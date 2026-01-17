World Economic Forum Davos 2026 में भाग लेंगे CM मोहन यादव, उधोगों को MP में निवेश के लिए करेंगे आमंत्रित

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश एक बार फिर वैश्विक निवेश केंद्र वर्ल्ड इकोनामिक फोरम-2026 के मंच पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराने जा रहा है। दावोस दौरे के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉ. यादव मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, लाजिस्टिक्स, टेक्सटाइल, रसायन उद्योग और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में वैश्विक उद्योग जगत से संवाद कर मप्र आमंत्रित करेंगे।

लगभग पांच वर्षों बाद राज्य सरकार की औपचारिक भागीदारी को वैश्विक मंच पर मप्र की नई आर्थिक ऊर्जा और प्रशासनिक तत्परता के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।18 जनवरी को औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन विभाग प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव और एमपीआडीसी के एमडी चंद्रमोली शुक्ला दावोस के लिए रवाना हो जाएंगे।