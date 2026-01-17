World Economic Forum Davos 2026 में भाग लेंगे CM मोहन यादव, उधोगों को MP में निवेश के लिए करेंगे आमंत्रित

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश एक बार फिर वैश्विक निवेश केंद्र वर्ल्ड इकोनामिक फोरम-2026 के मंच पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराने जा रहा है। दावोस दौरे के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉ. यादव मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, लाजिस्टिक्स, टेक्सटाइल, रसायन उद्योग और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में वैश्विक उद्योग जगत से संवाद कर मप्र आमंत्रित करेंगे।
लगभग पांच वर्षों बाद राज्य सरकार की औपचारिक भागीदारी को वैश्विक मंच पर मप्र की नई आर्थिक ऊर्जा और प्रशासनिक तत्परता के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।18 जनवरी को औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन विभाग प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव और एमपीआडीसी के एमडी चंद्रमोली शुक्ला दावोस के लिए रवाना हो जाएंगे।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 की वार्षिक बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश की सशक्त और प्रभावशाली वैश्विक सहभागिता
दावोस एजेंडे में ऊर्जा और रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में अडाणी समूह के साथ मुरैना विद्युत वितरण से जुड़े एमओयू, अडाणी डिफेंस के साथ रक्षा उत्पादन में सहयोग, स्विट्जरलैंड की शिवाग एजी को औद्योगिक भूमि आवंटन, डीपी वर्ल्ड (यूएई) के साथ स्ट्रेटेजिक लाजिस्टिक्स हब और फ्रांस की सानोफी द्वारा भोपाल में सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। इसके साथ ही वर्ल्ड इकोनामिक फोरम के सहयोग से मप्र में सेंटर फार फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन (सी4आइआर) की स्थापना का प्रस्ताव भी इस दौरे का प्रमुख आकर्षण है।