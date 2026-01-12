जिंदगी छीन रहा चाइनीज मांझा... 5 साल में 70 घायल और 8 मौतें, पुलिस का खुफिया तंत्र फेल, अब भी धड़ल्ले से बिक रही 'मौत की डोर'

नईदुनिया टीम, भोपाल। चाइनीज मांझा से हादसे-दर-हादसे हो रहे हैं। हादसों में उलझा प्रतिबंध का दावा प्रतिवर्ष बेनकाब हो रहा है। एमपी के सभी शहरों में चाइनीज मांझे से दुर्घटनाओं की शिकायतें हैं, लेकिन सर्वाधिक संवेदशील क्षेत्र के रूप में इंदौर परिक्षेत्र उभरा है। 2026 की शुरुआत में ही यहां एक युवक की मौत चाइनीज मांझे से हो गई। हादसे होने के बाद शासन-प्रशासन थोड़े समय के लिए जागता है फिर आंखें बंद कर लेता है।

जिंदगी छीन रहा चाइनीज मांझा देशभर में मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा है। इस कारण मकर संक्रांति के दौरान इस तरह के हादसे अधिक होते हैं। बड़ा सवाल यह है कि दुकानदार प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझा की बिक्री कैसे रहे हैं? उनमें शासन-प्रशासन का डर क्यों नहीं है? इंदौर में पिछले पांच साल में 70 से अधिक लोग चाइनीज मांझे से दुर्घटना का शिकार हुए। इनमें से आठ लोगों की मौत हुई। 2025 में चाइनीज मांझे से दुर्घटना के 10 मामले सामने आए। इनमें दो लोगों की मौत हो गई।

मौत का पहला मामला 15 जनवरी 2025 को आया था, जब फूटी कोठी ब्रिज पर 22 वर्षीय हिमांशु सोलंकी की गर्दन कटने से मौत हो गई थी। दूसरा मामला 30 नवंबर 2025 को सामने आया, जब ओमेक्स सिटी निवासी गुलशन जाटव (16 वर्ष) की रालामंडल क्षेत्र से बाइक पर दोस्तों के साथ लौटते समय गर्दन कटने से मौत गई थी। 2026 में अब तक चार मामले सामने आए, जिनमें 11 जनवरी को 45 वर्षीय रघुवीर धाकड़ की मौत हो गई। उज्जैन में 15 जनवरी 2022 को जीरो प्वाइंट पुल से दोपहिया वाहन से गुजर रही 11वीं कक्षा की छात्रा नेहा आंजना की गला कटने से मौत हो गई थी। प्रतिबंध का दावा हादसों में ‘उलझा’ ग्वालियर जिले में पिछले साल 29 जनवरी को राक्सी पुल क्षेत्र में दानिश कुर्रेशी नाम का युवक घायल हो गया था। इसके बाद लोहामंडी रोड स्थित एक दुकान से प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बरामद किया गया। टीम ने बंटी उर्फ हरप्रसाद की दुकान से चार बड़े बंडल और सात लच्छी प्रतिबंधित मांझा जब्त किया था। जब्त किए गए मांझे के बंडलों पर अंग्रेजी में नाट यूज काईट फ्लाइंग लिखा होने के बावजूद दुकानदार इसे बेच रहा था। वहीं डबरा थाना पुलिस ने वर्मा प्रोविजन स्टोर से चाइनीज मांझा जब्त किया था। कलेक्टर ने पुन: प्रतिबंध का आदेश जारी किया था। इसके बाद भी जहां-तहां से शिकायतें मिलती रहती हैं। जबलपुर में तीन दिन पूर्व फ्लाईओवर पर एक युवक चाइनीज मांझा की चपेट में आकर घायल हो गया था।