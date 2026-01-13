ये मांझा 'खूनी' है... पार्ट-2: चाइनीज मांझे के जख्म इतने गहरे, दर्द जीवन भर नहीं जाता

टीम नईदुनिया, भोपाल। चाइनीज मांझे की धार जितने ही गहरे हैं, उसके शिकार लोगों के परिवार के जख्म। किसी ने बेटा खोया, किसी ने कमाऊ मुखिया और किसी ने सदैव खिलखिलाती बिटिया...। कई हंसते-खेलते परिवार उजड़ गए। हत्यारा मांझा ऐसे असंख्य परिवारों के लिए एक त्रासदी जैसा है। शासन, प्रशासन और पुलिस तंत्र इनके प्रति संवेदनहीन है। मांझा प्रतिबंधित है, इसका आदेश जारी करने वाले मूकदर्शक और असहाय हैं। चाइनीज मांझा पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता- न मुआवजा मिलता है, न घायलों को उपचार और न 'हत्यारों' को सजा मिलती है। ये व्यवस्था की बड़ी खामी है, नाकामी है और जिम्मेदारों का नाकारापन।

अपनों को खोने की व्यथा का कोई अंत नहीं... न्यायालय के आदेश पर कुछ दिन अभियान तो चलता है, बस औपचारिकता भर। कारोबारियों के यहां छापे पड़ते हैं। माल पकड़ा जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद मांझे के सौदागर रिहा हो जाते हैं और इसके जरिए निर्दोष लोगों की 'हत्या' करने वाले बेखौफ पतंग उड़ाते हैं। वे न तो पकड़े जाते हैं, न उनको सजा होती है, पर हादसे होते रहते हैं- हर दिन, पर सो रही व्यवस्था की नींद कब टूटेगी...पता नहीं। नईदुनिया ने चाइनीज मांझे की घटनाओं का शिकार हुए कई लोगों के परिवारों का दुख-दर्द जानने की कोशिश की तो पता लगा कि अपनों को खोने की उनकी व्यथा का कोई अंत नहीं है।

धार : मकर संक्रांति आते ही ताजा हो जाता है कनिष्क के परिवार का जख्म 10 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति थी। उस दिन धार जिले में 11 साल का कनिष्क चाइनीज मांझे का शिकार हो गया। दो साल बाद भी इस बच्चे का परिवार उसके खोने के दर्द को नहीं भूल पाया है। कनिष्क के पिता विनोद चौहान और मां शीतल चाइनीज मांझा और उसका प्रयोग करने वालों को कोसते हैं, जिन्होंने उनके परिवार का चिराग बुझा दिया। इस परिवार के लिए मकर संक्रांति का पर्व ऐसे जख्म जैसा है, जो शायद ही कभी भर पाए। शीतल की आंखें भर आती हैं। वह कहती हैं, ‘हम नहीं चाहते कि किसी और मां की गोद इस तरह सूनी हो, इसलिए चाइनीज मांझे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगना चाहिए।’ उज्जैन : चाइना डोर ने छीन ली बेटी, तीन साल बाद भी नहीं सूखे पिता के आंसू उज्जैन की नेहा की कोई गलती नहीं थी…, वह तो बस सड़क पर चल रही थी। ऊपर हवा में एक अदृश्य कातिल तैर रहा था- चाइना डोर। उसी ने उसकी जिंदगी छीन ली। इस घटना को तीन साल बीत गए, लेकिन चाइनीज मांझे का शिकार हुई बेटी की यादें उज्जैन के अंतर सिंह का हर सांस के साथ उनके दिल को चीर देती हैं। वह कहते हैं- पतंगबाजी को खूनी खेल मत बनने दीजिए।