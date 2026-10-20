नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा नौवीं से 12वीं तक की अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं की तैयारी शुरू हो गई है। नवंबर में विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ परीक्षा की चुनौती का सामना करना होगा। लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) की समयसारिणी के अनुसार कक्षा 11वीं और 12वीं की परीक्षाएं 18 नवंबर से, जबकि नौवीं और 10वीं की परीक्षाएं 21 नवंबर से शुरू होंगी।

हालांकि, स्कूलों में अब तक करीब 40 प्रतिशत पाठ्यक्रम ही पूरा हो पाया है। ऐसे में निर्धारित समय पर पाठ्यक्रम पूरा कराना और विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा से पहले और बाद में अगले दिन के विषय की तैयारी करानी होगी।