इंदौर की घटना के बाद जागी सरकार, मध्य प्रदेश में शुरू हुआ 'स्वच्छ जल अभियान'; हर मंगलवार को होगी जल सुनवाई

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल: इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित जल से मौतों के बाद प्रदेशभर में मध्य प्रदेश सरकार की जलापूर्ति व्यवस्था को लेकर नईदुनिया द्वारा शुरू किए गए हर बूंद हो स्वच्छ और हर घूट हो स्वस्थ अभियान के बाद राज्य सरकार ने भी स्वच्छ जल अभियान आरंभ कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जल सुरक्षा, जल संरक्षण और जल सुनवाई उद्देश्य से प्रांतव्यापी स्वच्छ जल अभियान का शनिवार को शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री शनिवार शाम सागर से लौटने के बाद राज्य विमानतल के सभा कक्ष में उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। स्वच्छ जल अभियान दो चरणों में चलेगा। प्रथम चरण 10 जनवरी से शुरू होकर 28 फरवरी तक और द्वितीय एक से 31 मार्च के बीच चलेगा। प्रदेश में हर मंगलवार को पेयजल को लेकर सुनवाई आयोजित की जाएगी।