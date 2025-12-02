भ्रामक विज्ञापन में सबसे ज्यादा बीमा कंपनी की शिकायत, उज्जैन में सर्वाधिक

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया :भोपाल : प्रदेश के विभिन्न जिला उपभोक्ता आयोगों में बीमा कंपनियों, कोचिंग केंद्रों और अन्य निजी संस्थाओं द्वारा भ्रामक प्रचार-प्रसार के माध्यम से उपभोक्ताओं से की जा रही धोखाधड़ी के कई मामले सामने आए हैं। उपभोक्ता आयोगों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अब तक कुल 49 प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं, जिनमें से 27 मामलों का निराकरण किया जा चुका है। विशेष बात यह है कि निराकृत 27 प्रकरणों में से 22 मामलों में निर्णय उपभोक्ताओं के पक्ष में आया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भ्रामक प्रचार और गुमराह करने की शिकायतें तथ्यात्मक रूप से सही पाई गईं। इसके लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं उपभोक्ता आयोगों ने इन मामलों की सुनवाई उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत विधिवत प्रक्रिया अपनाकर की। विभागीय स्तर पर ऐसी कंपनियों के विरुद्ध सीधे कार्रवाई का प्रावधान नहीं होने के बावजूद आयोगों ने कानून सम्मत तरीके से उपभोक्ताओं को राहत दिलाई है।

नियम और शर्तों की जांच जरूरी उपभोक्ता अधिकार विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ती तकनीक और डिजिटल प्रचार के युग में भ्रामक विज्ञापनों से धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में उपभोक्ताओं को अधिक जागरूक होने और किसी भी वित्तीय या शैक्षणिक सेवा का चयन करने से पहले पूरे नियम और शर्तों की जांच करने की आवश्यकता है।