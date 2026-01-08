इंदौर में जहरीले पानी से हुई मौतों को लेकर BJP सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, महिला कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी के कारण बीमार पड़ने वाले मरीजों की संख्या में अब भी कमी नहीं आ रही है। बुधवार को उल्टी-दस्त और संक्रमण के नए मरीज सामने आए, जिनमें से चार की हालत गंभीर होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। शेष मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।

दूषित पानी से संक्रमित दो वर्षीय युवान शर्मा पिछले एक माह से गंभीर स्थिति में संघर्ष कर रहा है। वह भागीरथपुरा का ही निवासी है। दूषित पानी पीने के बाद उसे उल्टी-दस्त की शिकायत हुई थी, जिसके बाद संक्रमण बढ़ता गया और पेट में पानी भरने की समस्या उत्पन्न हो गई। दूषित पानी से हुई मौतों के विरोध में बुधवार को अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने भागीरथपुरा में कैंडल मार्च निकाला।