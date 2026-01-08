इंदौर में जहरीले पानी से हुई मौतों को लेकर BJP सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, महिला कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी के कारण बीमार पड़ने वाले मरीजों की संख्या में अब भी कमी नहीं आ रही है। बुधवार को उल्टी-दस्त और संक्रमण के नए मरीज सामने आए, जिनमें से चार की हालत गंभीर होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। शेष मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।
दूषित पानी से संक्रमित दो वर्षीय युवान शर्मा पिछले एक माह से गंभीर स्थिति में संघर्ष कर रहा है। वह भागीरथपुरा का ही निवासी है। दूषित पानी पीने के बाद उसे उल्टी-दस्त की शिकायत हुई थी, जिसके बाद संक्रमण बढ़ता गया और पेट में पानी भरने की समस्या उत्पन्न हो गई। दूषित पानी से हुई मौतों के विरोध में बुधवार को अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने भागीरथपुरा में कैंडल मार्च निकाला।
दूषित पानी कांड को दस दिन से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भागीरथपुरा क्षेत्र में अब तक नर्मदा जल की नियमित आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी है। नए साल का पहला सप्ताह भी रहवासियों को नर्मदा जल के बिना ही बिताना पड़ा। फिलहाल पूरे क्षेत्र में जल आपूर्ति टैंकरों के माध्यम से की जा रही है।
नगर निगम का दावा है कि टैंकरों से उपलब्ध कराया जा रहा पानी पीने योग्य है, लेकिन दूषित पानी से 20 लोगों की मौत के बाद क्षेत्र के रहवासी बेहद भयभीत हैं। इसी कारण अधिकांश लोग टैंकरों का पानी पीने से बच रहे हैं। कुछ सामाजिक संगठनों द्वारा क्षेत्र में आरओ का पानी वितरित किया जा रहा है, जिससे लोगों को आंशिक राहत मिल रही है।
दूषित पानी से हुई मौतों के विरोध में बुधवार को अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने भागीरथपुरा में कैंडल मार्च निकाला। कांग्रेस नेता संतोष कंसाना ने कहा कि दूषित पानी पीने से जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए यह मार्च निकाला गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार इंदौर के नागरिकों को बुनियादी जल सुविधा उपलब्ध कराने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि दूषित पानी पीने से अब तक 18 निर्दोष लोगों की मौत हो चुकी है, जो बेहद गंभीर और दुखद है।
