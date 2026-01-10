Bhopal Literature Festival के पहले दिन ही विवाद, बाबर को लेकर आयोजित सत्र पर मचा बवाल, शिकायत दर्ज

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भारत भवन में आयोजित तीन दिवसीय भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल (बीएलफ) पहले दिन ही विवादों में आ गया है। भारत भवन में आयोजित इस साहित्यिक आयोजन में "बाबर क्वेस्ट फॉर हिंदुइज्म" विषय पर रखे गए एक सत्र ने साहित्यिक, सामाजिक और वैचारिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया पैदा कर दी, जैसे ही इस सत्र की जानकारी सामने आई, कई साहित्यकारों ने सार्वजनिक रूप से इसका विरोध शुरू कर दिया।
उनका सवाल है कि साहित्यिक मंच पर ऐसे ऐतिहासिक और वैचारिक रूप से विवादित विषयों को किस उद्देश्य से जगह दी जा रही है। विरोध करने वालों का कहना है कि बाबर जैसे आक्रांता से जुड़ा विषय क्यों चुना गया? यह समाज में संवाद के बजाय टकराव को बढ़ावा दे सकता है।
यह सत्र आयोजन से पहले ही बहस-विवाद का कारण बन गया है। इसे लेकर हिंदु उत्सव समिति ने श्यामला हिल्स थाने में लिखित शिकायत दर्ज कर आयोजन पर रोक लगाने और आयोजकों पर प्रकरण दर्ज कराने की मांग की है।
हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच ने इसे बाबर के महिमामंडन का प्रयास बताया। इस विरोध के चलते आयोजन स्थल पर सत्र से जुड़े पोस्टर में बदलाव किया गया और विषय के ऊपर सफेद कागज चिपका दिया गया। इससे विवाद और गहराता चला गया और बीएलफ की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए।
