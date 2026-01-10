मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Bhopal Literature Festival के पहले दिन ही विवाद, बाबर को लेकर आयोजित सत्र पर मचा बवाल, शिकायत दर्ज

    भारत भवन में आयोजित इस साहित्यिक आयोजन में 'बाबर क्वेस्ट फॉर हिंदुइज्म' विषय पर रखे गए एक सत्र ने साहित्यिक, सामाजिक और वैचारिक हलकों में तीखी प्रतिक् ...और पढ़ें

    By Sushil PandeyEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 10 Jan 2026 07:21:13 AM (IST)Updated Date: Sat, 10 Jan 2026 08:32:10 AM (IST)
    Bhopal Literature Festival के पहले दिन ही विवाद, बाबर को लेकर आयोजित सत्र पर मचा बवाल, शिकायत दर्ज
    भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल के सत्र को लेकर विवाद

    HighLights

    1. भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल के पहले दिन सत्र को लेकर विवाद
    2. "बाबर क्वेस्ट फॉर हिंदुइज्म" विषय पर रखे गए एक सत्र रखा
    3. हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच ने दर्ज कराई शिकायत

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भारत भवन में आयोजित तीन दिवसीय भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल (बीएलफ) पहले दिन ही विवादों में आ गया है। भारत भवन में आयोजित इस साहित्यिक आयोजन में "बाबर क्वेस्ट फॉर हिंदुइज्म" विषय पर रखे गए एक सत्र ने साहित्यिक, सामाजिक और वैचारिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया पैदा कर दी, जैसे ही इस सत्र की जानकारी सामने आई, कई साहित्यकारों ने सार्वजनिक रूप से इसका विरोध शुरू कर दिया।

    उनका सवाल है कि साहित्यिक मंच पर ऐसे ऐतिहासिक और वैचारिक रूप से विवादित विषयों को किस उद्देश्य से जगह दी जा रही है। विरोध करने वालों का कहना है कि बाबर जैसे आक्रांता से जुड़ा विषय क्यों चुना गया? यह समाज में संवाद के बजाय टकराव को बढ़ावा दे सकता है।


    यह सत्र आयोजन से पहले ही बहस-विवाद का कारण बन गया है। इसे लेकर हिंदु उत्सव समिति ने श्यामला हिल्स थाने में लिखित शिकायत दर्ज कर आयोजन पर रोक लगाने और आयोजकों पर प्रकरण दर्ज कराने की मांग की है।

    हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच ने इसे बाबर के महिमामंडन का प्रयास बताया। इस विरोध के चलते आयोजन स्थल पर सत्र से जुड़े पोस्टर में बदलाव किया गया और विषय के ऊपर सफेद कागज चिपका दिया गया। इससे विवाद और गहराता चला गया और बीएलफ की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए।

    यह भी पढ़ें- सीहोर में नवजात का सड़क पर अंतिम संस्कार, मौत के बाद जिला अस्पताल पर लापरवाही के आरोप

    11 जनवरी को फिट इंडिया ‘संडे ऑन साइकिल’

    भोपाल मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (मैनिट) में 11 जनवरी को फिट इंडिया ‘संडे ऑन साइकिल’ के 56वें एडिशन की मेजबानी करेगा। इस खास आयोजन में एथलीट, सेलिब्रिटी, फिटनेस इन्फ्लुएंसर और आम नागरिकों समेत 1200 से ज्यादा प्रतिभागी हिस्सा लेंगे।

    इस एडिशन के लिए युवा नेता विशेष पार्टनर हैं। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, अभिनेत्री पायल रोहतगी, जूडो खिलाड़ी एवं ओलंपियन गरिमा चौधरी सहित कई जानी-मानी हस्तियां मौजूद रहेंगी। इनके साथ क्रिकेटर अनिकेत उमाशंकर वर्मा, हॉकी खिलाड़ी अब्दुल अहद, कैनो स्प्रिंट एथलीट हर्षवर्धन सिंह, जूडो खिलाड़ी श्रद्धा कडुबल चोपड़े, यश गंगहास, योगिता मांडवी और कयाकिंग एथलीट जसप्रीत सिंह भी रैली में शामिल होंगे।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.