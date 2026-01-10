सीहोर में नवजात का सड़क पर अंतिम संस्कार, मौत के बाद जिला अस्पताल पर लापरवाही के आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर: जिले में मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक नवजात बच्ची का सड़क पर अंतिम संस्कार किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया है। मामला सीहोर-भैरुंदा मार्ग का है, जहां मंगलवार को यह अंतिम संस्कार किया गया, जबकि वीडियो शुक्रवार को सामने आया।

जानकारी के अनुसार, ममता पत्नी संतोष जाट को 30 दिसंबर की शाम 4.30 बजे सीहोर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दो जनवरी की रात 2.22 बजे उन्होंने सामान्य प्रसव से एक प्री-मैच्योर बच्ची को जन्म दिया। नवजात का वजन मात्र 900 ग्राम था और हालत शुरू से ही गंभीर थी। प्रसव के बाद बच्ची को तत्काल जिला अस्पताल की एसएनसीयू (स्पेशल न्यूबार्न केयर यूनिट) में भर्ती किया गया। उपचार के दौरान सोमवार दोपहर करीब 3.30 बजे नवजात की मृत्यु हो गई। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों को शव लेने के लिए बुलाया।