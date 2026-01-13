भोपाल में 'बाबर' पर बवाल... हिंदू संगठनों की धमकी से रद्द हुई चर्चा, लेखक ने PM मोदी को लिखा पत्र, हस्तक्षेप की मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित एक साहित्यिक कार्यक्रम में मुगल शासक 'बाबर' पर आधारित नई पुस्तक को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू संगठनों के विरोध और संस्कृति विभाग की आपत्ति के बाद पुस्तक 'बाबर: द क्वेस्ट फॉर हिंदुस्तान' पर प्रस्तावित परिचर्चा को निरस्त कर दिया गया। अब इस मामले में नया मोड़ आया है; पुस्तक के लेखक आभास मलदहियार ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है।

'भोपाल वसीयतनामा' की ऐतिहासिक जालसाजी का था विषय लेखक आभास मलदहियार ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में स्पष्ट किया है कि कार्यक्रम का उद्देश्य बाबर का महिमामंडन करना नहीं, बल्कि “भोपाल वसीयतनामा” नामक एक ऐतिहासिक जालसाजी का पर्दाफाश करना था। लेखक के अनुसार, 19वीं शताब्दी के इस फर्जी दस्तावेज को अक्सर बाबर की वसीयत के रूप में पेश किया जाता है, ताकि उसे हिंदुओं के प्रति सहिष्णु दिखाया जा सके।

उन्होंने बताया कि 60 के दशक में वाराणसी के प्रो. रामगोपाल पांडेय के लेखों के माध्यम से यह दावा फैलाया गया था कि भोपाल रियासत के अभिलेखों में बाबर का एक फरमान है, जिसमें उसने हुमायूं को अयोध्या, काशी और ग्वालियर के मंदिरों में दान देने का निर्देश दिया था। लेखक का दावा है कि इतिहास की मुख्यधारा में इस तथ्य को कभी मान्यता नहीं मिली क्योंकि वह फरमान कभी अस्तित्व में ही नहीं था। हिंदू संगठनों का विरोध और 'महिमामंडन' का आरोप बता दें कि भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन 9 से 11 जनवरी तक भारत भवन में हुआ था। इसमें संस्कृति विभाग भी आयोजकों में शामिल था। हिंदू उत्सव समिति जैसे संगठनों ने इस सत्र का कड़ा विरोध करते हुए आरोप लगाया था कि यह पुस्तक आक्रांता बाबर का महिमामंडन करती है। संगठनों ने न केवल सत्र को रद्द करने की मांग की, बल्कि लेखक और आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए तहरीर भी दी थी।