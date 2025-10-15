मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Cough Syrup Case: कफ सिरप कांड के बाद सरकार सख्त, दवा कंपनियों को दिए सख्त निर्देश

    छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड के बाद राज्य सरकार ने दवा निर्माण कंपनियों पर कड़ा रुख अपनाया है। औषधि नियंत्रक दिनेश श्रीवास्तव ने दवा निर्माताओं को उच्च गुणवत्ता बनाए रखने, हर बैच की जांच कराने और बच्चों के लिए असुरक्षित दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी लिखने के निर्देश दिए हैं। ऑनलाइन पंजीकरण भी अनिवार्य किया गया है।

    By mukesh vishwakarma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 15 Oct 2025 09:23:29 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 15 Oct 2025 09:25:46 PM (IST)
    Cough Syrup Case: कफ सिरप कांड के बाद सरकार सख्त, दवा कंपनियों को दिए सख्त निर्देश
    औषधि नियंत्रक ने दवा निर्माताओं को दिए सख्त निर्देश (File Photo)

    HighLights

    1. छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड के बाद दवा कंपनियों पर सख्ती।
    2. औषधि नियंत्रक ने दवाओं की बैचवार जांच के निर्देश दिए।
    3. चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों हेतु चेतावनी अनिवार्य।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड के बाद राज्य सरकार ने दवा निर्माण कंपनियों पर सख्ती शुरू कर दी है। सरकार ने साफ कहा है कि अब सिर्फ उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं ही बाजार में पहुंचेंगी। किसी भी लोवर क्वालिटी दवा को बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

    औषधि नियंत्रक दिनेश श्रीवास्तव ने इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि दवा तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले हर कच्चे माल और तैयार दवा की बैचवार जांच जरूरी होगी।


    लेबल पर यह चेतावनी स्पष्ट रूप से लिखी जाए

    साथ ही यह भी कहा गया कि चार साल से कम उम्र के बच्चों को जो दवाएं नहीं दी जानी चाहिए, उनके लेबल पर यह चेतावनी स्पष्ट रूप से लिखी जाए, चार वर्ष से कम आयु के बच्चों को यह संयोजित औषधि नहीं दी जानी चाहिए।

    यह भी पढ़ें- MP में कोडीन युक्त दवाओं की बिक्री पर सख्ती, सात मेडिकल स्टोर को नोटिस जारी... डॉक्टर की पर्ची होना अनिवार्य

    औषधि नियंत्रक ने सभी दवा कंपनियों को भारत सरकार की आनलाइन प्रणाली ओएनडीएलएस पर पंजीकरण और एंट्री करने के निर्देश दिए। इसके अलावा दवाओं पर जीएसटी दरों में हुई कटौती की जानकारी आम नागरिकों तक पहुंचाने को भी कहा गया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.