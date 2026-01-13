29 साल पहले मृत महिला की हमनाम को रजिस्ट्रार ऑफिस में पेश कर हड़पी करोड़ों की जमीन
Bhopal News: भोपाल के मिसरोद क्षेत्र में जमीन हड़पने का एक बेहद शातिराना मामला सामने आया है, जहां भूमाफिया ने करोड़ों की जमीन को हड़पने के लिए 29 साल ...और पढ़ें
Publish Date: Tue, 13 Jan 2026 10:38:15 AM (IST)Updated Date: Tue, 13 Jan 2026 10:38:14 AM (IST)
29 साल पहले मृत महिला की हमनाम को रजिस्ट्रार में पेश कर हड़पी करोड़ों की जमीन
HighLights
- 1800 वर्गफीट के प्लॉट को हड़पने का मामला
- पुलिस ने चार लोगों के विरूद्ध केस दर्ज किया
- रजिस्ट्रार ऑफिस में फर्जी पावर ऑफ अटार्नी बनवा ली
नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मिसरोद क्षेत्र में जमीन हड़पने का एक बेहद शातिराना मामला सामने आया है, जहां भूमाफिया ने करोड़ों की जमीन को हड़पने के लिए 29 साल पहले मृत महिला की एक हमनाम को कोर्ट में पेश कर फर्जी पावर ऑफ अटार्नी तैयार करवा ली और जमीन का सौदा कर दिया।
इसके कुछ समय बाद उस जमीन को उसने कौड़ियों के भाव में दूसरे व्यक्ति को भेज दिया। शिकायत पर मिसरोद पुलिस ने चार लोगों के विरूद्ध केस दर्ज किया है।
1800 वर्गफीट के प्लॉट को हड़पने का मामला
थाना प्रभारी रतन सिंह परिहार ने बताया कि नर्मदापुरम रोड स्थित गणेश नगर कॉलोनी में 1800 वर्गफीट के प्लॉट को हड़पने का मामला है। जो कि पूर्व में सईदा बेगम के नाम दर्ज था। शिकायतकर्ता गंगाराम टिकारे, चूनाभट्टी ने उनके पति से इस प्लॉट को खरीद लिया था।
फर्जी पावर ऑफ अटार्नी बनवा ली
आरोप है कि जयदीप कुमार जैन नामक व्यक्ति ने जहीर मोहम्मद के साथ मिलकर सईदा की हमनाम एक महिला को ढूंढा और फिर उसे रजिस्ट्रार ऑफिस में पेश कर फर्जी पावर ऑफ अटार्नी बनवा ली। उसने प्लॉट को आठ लाख रुपये में खरीद लिया था।
पुलिस की जांच में क्या आया सामने
पुलिस के मुताबिक वास्तविक जमीन मालिक सईदा की मौत 1980 में हो चुकी थी, जबकि 2009 में फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए गए। जैन ने कुछ समय बाद उस प्लॉट को सुरेश मेनन को दो लाख रुपये में बेच दिया था।
पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि जमीन की खरीद-फरोख्त में दर्शाई गई राशि का लेन-देन स्पष्ट नहीं है और बैंक डीडी के माध्यम से किए गए भुगतान संदेहास्पद हैं। पुलिस ने चार आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है।