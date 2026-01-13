29 साल पहले मृत महिला की हमनाम को रजिस्ट्रार ऑफिस में पेश कर हड़पी करोड़ों की जमीन

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मिसरोद क्षेत्र में जमीन हड़पने का एक बेहद शातिराना मामला सामने आया है, जहां भूमाफिया ने करोड़ों की जमीन को हड़पने के लिए 29 साल पहले मृत महिला की एक हमनाम को कोर्ट में पेश कर फर्जी पावर ऑफ अटार्नी तैयार करवा ली और जमीन का सौदा कर दिया।

इसके कुछ समय बाद उस जमीन को उसने कौड़ियों के भाव में दूसरे व्यक्ति को भेज दिया। शिकायत पर मिसरोद पुलिस ने चार लोगों के विरूद्ध केस दर्ज किया है। 1800 वर्गफीट के प्लॉट को हड़पने का मामला थाना प्रभारी रतन सिंह परिहार ने बताया कि नर्मदापुरम रोड स्थित गणेश नगर कॉलोनी में 1800 वर्गफीट के प्लॉट को हड़पने का मामला है। जो कि पूर्व में सईदा बेगम के नाम दर्ज था। शिकायतकर्ता गंगाराम टिकारे, चूनाभट्टी ने उनके पति से इस प्लॉट को खरीद लिया था।