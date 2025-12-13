IAS संतोष वर्मा के खिलाफ विभागीय जांच शुरू, सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव भेजने की तैयारी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल: ब्राह्मण बेटियों को लेकर असभ्य टिप्पणी करने के मामले में मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के जवाब को शासन ने संतोषजनक नहीं माना है। इसके लिए उनके खिलाफ सामान्य प्रशासन विभाग ने विभागीय जांच शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आरोप पत्र जारी करके उनसे पक्ष मांगा गया है।

वहीं, न्यायालय के फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करके राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासन सेवा में पदोन्नति पाने के लिए उन्हें सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने के लिए तैयार किया जा रह है। संतोष वर्मा पर शासन से दो स्तर पर एक साथ कार्रवाई प्रारंभ हुई है। विभागीय जांच में ब्राह्मण बेटियों और सिविल जज की चयन परीक्षा को लेकर जिस तरह से सवाल उठाए, उसे आधार बनाया है।