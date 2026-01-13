राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। आगामी जून माह में मध्य प्रदेश से राज्य सभा की दो सीटें रिक्त हो जाएंगी। जून में कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और भाजपा के सुमेर सिंह सोलंकी की कार्यावधि पूरी हो रही है। इसके पहले निर्वाचन आयोग चुनाव कराएगा। इसे लेकर सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। दिग्विजय सिंह के एक बार फिर राज्य सभा जाने की अटकलें लगाई जा रही थीं, जिस पर उन्होंने विराम लगा दिया। उन्होंने मंगलवार को भोपाल में मीडिया से कहा कि मैं अपनी राज्य सभा की सीट खाली कर रहा हूं।
दरअसल, दिग्विजय सिंह के तीसरी बार राज्य सभा जाने की अटकलें लगाई जा रही थीं, जब उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के संगठन कौशल की प्रशंसा की थी। इस बयान को संगठन में वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा और दबाव की राजनीति से जोड़कर देखा गया।
दिग्विजय सिंह ने ब्राह्मण बेटियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले IAS अधिकारी संतोष वर्मा का किया बचाव
यह माना गया कि वे तीसरी बार राज्य सभा जाने के लिए दबाव बनाने रहे हैं पर उन्होंने तमाम अटकलों पर यह कहते हुए ब्रेक लगा दिया कि मैं अपनी राज्य सभा की सीट खाली कर रहा हूं। उधर, इस बीच प्रदेश कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को पत्र लिखकर प्रदेश से रिक्त हो रही राज्य सभा की सीट पर अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति को भेजने की मांग की।
इस पर उन्होंने कहा कि यह मेरे हाथ में नहीं है पर मैं अपनी सीट खाली कर रहा हूं। वहीं, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने अहिरवार की बात का समर्थन करते हुए कहा कि लंबे समय से अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति को राज्य सभा नहीं भेजा गया है।
कांग्रेस मध्य प्रदेश से दलीय स्थिति के अनुसार एक सदस्य भेजने की स्थिति में है। 230 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 65 है। जबकि, भाजपा के 163 और एक सदस्य भारत आदिवासी पार्टी से है।