राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। आगामी जून माह में मध्य प्रदेश से राज्य सभा की दो सीटें रिक्त हो जाएंगी। जून में कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और भाजपा के सुमेर सिंह सोलंकी की कार्यावधि पूरी हो रही है। इसके पहले निर्वाचन आयोग चुनाव कराएगा। इसे लेकर सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। दिग्विजय सिंह के एक बार फिर राज्य सभा जाने की अटकलें लगाई जा रही थीं, जिस पर उन्होंने विराम लगा दिया। उन्होंने मंगलवार को भोपाल में मीडिया से कहा कि मैं अपनी राज्य सभा की सीट खाली कर रहा हूं।

दरअसल, दिग्विजय सिंह के तीसरी बार राज्य सभा जाने की अटकलें लगाई जा रही थीं, जब उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के संगठन कौशल की प्रशंसा की थी। इस बयान को संगठन में वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा और दबाव की राजनीति से जोड़कर देखा गया।