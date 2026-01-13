मेरी खबरें
    दिग्विजय बोले- मैं राज्य सभा की सीट खाली कर रहा हूं, जून में MP से दो सीटें हों जाएंगी रिक्‍त

    दरअसल, दिग्विजय सिंह के तीसरी बार राज्य सभा जाने की अटकलें लगाई जा रही थीं, जब उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के संगठन कौशल की ...और पढ़ें

    By Vaibhav ShridharEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 13 Jan 2026 07:19:00 PM (IST)Updated Date: Tue, 13 Jan 2026 08:27:23 PM (IST)
    दिग्‍विजय सिंह।

    HighLights

    1. दिग्विजय ने राज्‍यसभा सीट पर स्थिति स्‍पष्‍ट की।
    2. आगामी जून माह मे कार्यकाल हो जाएगा समाप्त।
    3. भाजपा के सुमेर सिंह सोलंकी का भी पूरा होगा।

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। आगामी जून माह में मध्य प्रदेश से राज्य सभा की दो सीटें रिक्त हो जाएंगी। जून में कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और भाजपा के सुमेर सिंह सोलंकी की कार्यावधि पूरी हो रही है। इसके पहले निर्वाचन आयोग चुनाव कराएगा। इसे लेकर सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। दिग्विजय सिंह के एक बार फिर राज्य सभा जाने की अटकलें लगाई जा रही थीं, जिस पर उन्होंने विराम लगा दिया। उन्होंने मंगलवार को भोपाल में मीडिया से कहा कि मैं अपनी राज्य सभा की सीट खाली कर रहा हूं।

    यह माना गया कि वे तीसरी बार राज्य सभा जाने के लिए दबाव बनाने रहे हैं पर उन्होंने तमाम अटकलों पर यह कहते हुए ब्रेक लगा दिया कि मैं अपनी राज्य सभा की सीट खाली कर रहा हूं। उधर, इस बीच प्रदेश कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को पत्र लिखकर प्रदेश से रिक्त हो रही राज्य सभा की सीट पर अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति को भेजने की मांग की।

    इस पर उन्होंने कहा कि यह मेरे हाथ में नहीं है पर मैं अपनी सीट खाली कर रहा हूं। वहीं, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने अहिरवार की बात का समर्थन करते हुए कहा कि लंबे समय से अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति को राज्य सभा नहीं भेजा गया है।

    एक सदस्य भेजने की स्थिति में है कांग्रेस

    कांग्रेस मध्य प्रदेश से दलीय स्थिति के अनुसार एक सदस्य भेजने की स्थिति में है। 230 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 65 है। जबकि, भाजपा के 163 और एक सदस्य भारत आदिवासी पार्टी से है।

