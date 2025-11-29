SIR को लेकर मैदान में उतरे दिग्विजय सिंह, BLO से कहा- गिनकर बताओ कितने नाम

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। कांग्रेस सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शनिवार को भोपाल में नरेला विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। महामाई का बाग स्थित मतदान केंद्र क्रमांक 189 के मकान नंबर 70 पर उन्होंने बीएलओ प्रतिमा भीलवारे को वोटर लिस्ट देकर कहा- गिनकर बताओ कितने नाम हैं।

बीएलओ ने गिनना शुरू किया। 28 तक गिनने के बाद दिग्विजय सिंह ने पूछा- क्या किसी मकान में 10 से अधिक लोग रह रहे हों तो सहायक निर्वाचन अधिकारी को आकर देखने के निर्देश भारत निर्वाचन आयोग ने दिए हैं। इस पर बीएलओ ने अनभिज्ञता जाहिर की।

बीएलओ ने अनभिज्ञता जाहिर की

यहां उपस्थित कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला ने उन्हें बताया कि यह मकान एमपी शिक्षक संघ का कार्यालय है, जहां सूची में दर्ज कोई भी व्यक्ति नहीं रहता। सिंह ने सूची के नाम पढ़कर वहां रहने वाले गौतम आर्य से भी पूछा पर उन्होंने यही कहा कि वे इनमें से किसी को नहीं जानते।

यह भी पढ़ें- Teacher Vacancy: केवी-नवोदय में शिक्षक बनने का मौका, CTET के लिए 18 दिसंबर तक करें आवेदन

ऐसे मामलों की जांच प्रशासन को करानी चाहिए

दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ऐसे मामलों की जांच प्रशासन को करानी चाहिए। मनोज शुक्ला का कहना है कि इस मकान से अलग-अलग चुनावों में भाजपा का कार्यालय संचालित होता है, फिर नौ जातियों के 30 मतदाता कहां से आ गए। बता दें कि दिग्विजय सिंह ने एक दिन पहले ही प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कहा था कि वह मतदाताओं के बीच जाकर वोटर लिस्ट का सत्यापन करेंगे।