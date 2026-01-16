वॉटर लाइन से निकला मरा चूहा, शिकायत के चार दिन बाद भी भोपाल में सप्लाई हो रहा गंदा पानी... कांग्रेस का प्रशासन पर हमला

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: भोपाल के जोन क्रमांक 17 स्थित ब्लूमून कॉलोनी में गंदे पानी की सप्लाई की समस्या लगातार बनी हुई है। बीते कई दिनों से स्थानीय लोग दूषित पानी की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम द्वारा अब तक कोई ठोस समाधान नहीं किया गया है।
बीते सोमवार को कॉलोनी की वॉटर सप्लाई लाइन से एक मरा हुआ चूहा निकलने की घटना सामने आई थी। इस घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया था। मौके पर स्थानीय लोगों ने हंगामा किया और तत्काल कार्रवाई की मांग की।
घटना की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से नगर निगम आयुक्त, कलेक्टर भोपाल सहित अन्य अधिकारियों से बात कर तत्काल सुधार के निर्देश देने की मांग की थी।
घटना के चार दिन बाद गुरुवार को भी स्थिति में कोई सुधार देखने को नहीं मिला। जैसे ही कॉलोनी में वाटर सप्लाई शुरू हुई, पाइपलाइन से एक बार फिर गंदा पानी निकलने लगा। इससे स्थानीय लोगों में नाराजगी और बढ़ गई।
कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला कॉलोनीवासियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने नगर निगम प्रशासन पर तीखा सवाल उठाते हुए कहा कि क्या निगमायुक्त और कलेक्टर भोपाल स्वयं अपने परिवार के साथ इस पानी का उपयोग करना चाहेंगे।
स्थानीय लोगों का कहना है कि वे नगर निगम को भारी मात्रा में प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स और अन्य शुल्क नियमित रूप से जमा करते हैं। इसके बावजूद उन्हें पीने के लिए स्वच्छ पानी तक उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जो गंभीर लापरवाही को दर्शाता है।
दूषित पानी की सप्लाई से कॉलोनीवासियों के स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ गया है। लोगों ने मांग की है कि नगर निगम तत्काल पाइपलाइन की जांच कर शुद्ध जल आपूर्ति सुनिश्चित करे, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।
