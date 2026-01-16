मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    वॉटर लाइन से निकला मरा चूहा, शिकायत के चार दिन बाद भी भोपाल में सप्लाई हो रहा गंदा पानी... कांग्रेस का प्रशासन पर हमला

    MP Water Crisis: भोपाल नगर निगम की जलापूर्ति व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। जोन क्रमांक 17 स्थित ब्लूमून कॉलोनी में बीते कई दिनों से गंदे ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Fri, 16 Jan 2026 06:09:26 AM (IST)Updated Date: Fri, 16 Jan 2026 06:10:28 AM (IST)
    वॉटर लाइन से निकला मरा चूहा, शिकायत के चार दिन बाद भी भोपाल में सप्लाई हो रहा गंदा पानी... कांग्रेस का प्रशासन पर हमला
    भोपाल की ब्लूमून कॉलोनी में गंदे पानी की सप्लाई का संकट लगातार बना हुआ है। फाइल फोटो

    HighLights

    1. ब्लूमून कॉलोनी में गंदे पानी की सप्लाई जारी
    2. स्वच्छ पानी को तरस रहे लोग, स्वास्थ्य पर खतरा
    3. मनोज शुक्ला ने निगम प्रशासन पर उठाए सवाल

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: भोपाल के जोन क्रमांक 17 स्थित ब्लूमून कॉलोनी में गंदे पानी की सप्लाई की समस्या लगातार बनी हुई है। बीते कई दिनों से स्थानीय लोग दूषित पानी की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम द्वारा अब तक कोई ठोस समाधान नहीं किया गया है।

    वॉटर लाइन से निकला मरा चूहा, मचा था हंगामा

    बीते सोमवार को कॉलोनी की वॉटर सप्लाई लाइन से एक मरा हुआ चूहा निकलने की घटना सामने आई थी। इस घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया था। मौके पर स्थानीय लोगों ने हंगामा किया और तत्काल कार्रवाई की मांग की।


    कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे थे मौके पर

    घटना की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से नगर निगम आयुक्त, कलेक्टर भोपाल सहित अन्य अधिकारियों से बात कर तत्काल सुधार के निर्देश देने की मांग की थी।

    चार दिन बाद भी नहीं सुधरी व्यवस्था

    घटना के चार दिन बाद गुरुवार को भी स्थिति में कोई सुधार देखने को नहीं मिला। जैसे ही कॉलोनी में वाटर सप्लाई शुरू हुई, पाइपलाइन से एक बार फिर गंदा पानी निकलने लगा। इससे स्थानीय लोगों में नाराजगी और बढ़ गई।

    कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला का सवाल

    कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला कॉलोनीवासियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने नगर निगम प्रशासन पर तीखा सवाल उठाते हुए कहा कि क्या निगमायुक्त और कलेक्टर भोपाल स्वयं अपने परिवार के साथ इस पानी का उपयोग करना चाहेंगे।

    टैक्स देने के बाद भी नहीं मिल रहा स्वच्छ पानी

    स्थानीय लोगों का कहना है कि वे नगर निगम को भारी मात्रा में प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स और अन्य शुल्क नियमित रूप से जमा करते हैं। इसके बावजूद उन्हें पीने के लिए स्वच्छ पानी तक उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जो गंभीर लापरवाही को दर्शाता है।

    स्वास्थ्य पर मंडरा रहा खतरा

    दूषित पानी की सप्लाई से कॉलोनीवासियों के स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ गया है। लोगों ने मांग की है कि नगर निगम तत्काल पाइपलाइन की जांच कर शुद्ध जल आपूर्ति सुनिश्चित करे, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

    यह भी पढ़ें- Ladli Behna Yojana: लाड़ली बहनों के खातों में आज आएंगे 1500 रुपये, CM मोहन यादव जारी करेंगे 32वीं किस्त, ऐसे करें चेक

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.