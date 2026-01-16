वॉटर लाइन से निकला मरा चूहा, शिकायत के चार दिन बाद भी भोपाल में सप्लाई हो रहा गंदा पानी... कांग्रेस का प्रशासन पर हमला

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: भोपाल के जोन क्रमांक 17 स्थित ब्लूमून कॉलोनी में गंदे पानी की सप्लाई की समस्या लगातार बनी हुई है। बीते कई दिनों से स्थानीय लोग दूषित पानी की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम द्वारा अब तक कोई ठोस समाधान नहीं किया गया है।

वॉटर लाइन से निकला मरा चूहा, मचा था हंगामा बीते सोमवार को कॉलोनी की वॉटर सप्लाई लाइन से एक मरा हुआ चूहा निकलने की घटना सामने आई थी। इस घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया था। मौके पर स्थानीय लोगों ने हंगामा किया और तत्काल कार्रवाई की मांग की।