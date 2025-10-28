'खाने में हमेशा सूखी रोटी और बेस्वाद सब्जी... हमसे आजादी चाहती थी बहू', प्रताड़ना से तंग ससुर ने किया सुसाइड

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: एक पिता जब अपने बच्चों की परवरिश करता है तो उसके मन में एक सपना होता है, कि बुढ़ापे में वही बच्चे उसका सहारा बनेंगे। परंतु भोपाल में एक 75 वर्षीय वृद्ध ने अपनी बहू की प्रताड़ना और अपमान से तंग आकर फांसी लगा ली। वह बहू, जिसे उन्होंने बेटी की तरह अपनाया और प्यार दिया, धीरे-धीरे उनके जीवन का सबसे बड़ा दुःख बन गई और उम्र के इस पड़ाव में आखिरकार खुदकुशी का कारण भी बनी।

पांच पन्नों के सुसाइड नोट में लिखा दुख अयोध्यानगर क्षेत्र में रहने वाले बुजुर्ग ने अपने दुख को पांच पन्नों के सुसाइड नोट में व्यक्त किया है। वहीं इस वारदात ने समाज के ताने-बाने को भी आईना दिखाया है, जहां बुजुर्गों के प्रति दुर्व्यवहार की भावना पनपती जा रही है। पुलिस के अनुसार मिनाल रेसीडेंसी निवासी 75 वर्षीय रमेश चंद्र गुप्ता राज्य परिवहन निगम के पूर्व अधिकारी थे। उनके बड़े बेटे पुष्पेंद्र की शादी वर्ष 2011 में गायत्री मंदिर में खंडवा की युवती से हुई थी।