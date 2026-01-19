मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: manoj dubey
    Publish Date: Mon, 19 Jan 2026 09:52:31 AM (IST)Updated Date: Mon, 19 Jan 2026 09:52:31 AM (IST)
    भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन में मोहन यादव, पवैया सहित मप्र भाजपा के 20 नेता बनेंगे प्रस्तावक
    HighLights

    1. मालवांचल और ग्वालियर-चंबल से पांच-पांच नेता पहुंचे
    2. 20 जनवरी को भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा
    3. मालवा-निमाड़ से सीएम मोहन यादव, मध्य क्षेत्र से शिवराज

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। भारतीय जनता पार्टी को 20 जनवरी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। 19 जनवरी को नामांकन होगा और 20 जनवरी को कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन मोहन, जयभान सिंह पवैया, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित मध्य प्रदेश भाजपा के 20 नेता प्रस्तावक बनेंगे।

    ये सभी नेता मध्य प्रदेश की ओर से भाजपा के संगठन चुनाव में राष्ट्रीय परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन में राष्ट्रीय परिषद का सदस्य ही मतदान करता है और प्रस्तावक भी होता है।


    मालवांचल और ग्वालियर-चंबल से पांच-पांच नेता पहुंचे

    दिल्ली भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए मालवांचल और ग्वालियर-चंबल से सर्वाधिक पांच-पांच नेता प्रस्तावक बनेंगे। ग्वालियर-चंबल से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विष्णुदत्त शर्मा, महाराष्ट्र के सह प्रभारी पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य और पूर्व मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा इसके लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं।

    वहीं महाकोशल से मंत्री राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, ओमप्रकाश धुर्वे और राज्यसभा सदस्य सुमित्रा वाल्मीकि प्रस्तावकों में शामिल हैं।

    मालवा-निमाड़ से सीएम, मध्य क्षेत्र से शिवराज

    मालवा-निमाड़ से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर, राज्यसभा सदस्य कविता पाटीदार शामिल हैं। वहीं मध्य क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय राज्यमंत्री दुर्गादास उइके, बुंदेलखंड से केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक व पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव और विंध्य से उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल अकेले राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं।

    चार बार विधायक चुने जा चुके हैं न‍ित‍िन नवीन

    बिहार सरकार में मंत्री न‍ित‍िन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। न‍ित‍िन नवीन बिहार की राजनीति में बड़ा नाम हैं। वर्तमान में वे बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री का पद संभाल रहे हैं। पटना की बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से चार बार विधायक चुने जा चुके न‍ित‍िन नवीन ने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। उन्होंने संगठन और सरकार, दोनों ही स्तरों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

