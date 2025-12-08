मेरी खबरें
    मतांतरण से तंग आकर युवक ने की 'घर वापसी', मंत्री विश्वास सारंग की मौजूदगी में अमन खान बना शुभम

    MP News: मुस्लिम समुदाय की प्रेमिका से शादी के दबाव में मतांतरित होकर अमन खान बने युवक ने सोमवार को घर वापसी कर ली। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग की मौजूदगी में हुए शुद्धि अनुष्ठान के बाद अमन फिर से शुभम गोस्वामी बन गया।

    By prashant vyas
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 08 Dec 2025 11:04:21 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Dec 2025 11:04:21 PM (IST)
    HighLights

    1. मंत्री ने कराई अमन की घर वापसी, शुद्धि के बाद फिर बना शुभम
    2. खेल मंत्री विश्वास सारंग की मौजूदगी में हुआ शुद्धि अनुष्ठान
    3. प्रेमिका से शादी के दबाव में दो साल पहले किया था मतांतरण

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मुस्लिम समुदाय की प्रेमिका से शादी के दबाव में मतांतरित होकर अमन खान बने युवक ने सोमवार को घर वापसी कर ली। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग की मौजूदगी में हुए शुद्धि अनुष्ठान के बाद अमन फिर से शुभम गोस्वामी बन गया। शुभम का आरोप है कि उसे मुस्लिम समुदाय की युवती ने प्रेम के झांसे में फंसाया। उसने शादी करनी चाही तो झूठे मुकदमों में उलझा दिया गया। वह जेल से बाहर आया तो प्रेमिका के घर वालों ने मतांतरण का दबाव बनाया।

    दबाव में मार्च 2023 में उसने मतांतरण किया

    ऐसा नहीं करने की स्थिति में स्वजन को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। दबाव में मार्च 2023 में उसने मतांतरण कर लिया। उसके बाद भी प्रेमिका के घरवालों ने दोनों की शादी नहीं कराई। उसे इस्लामी धर्म प्रचारकों के साथ अलग-अलग इलाकों में भेजा गया। तंग आकर उसने घर वापसी का मन बनाया और एक दिन अपनी पीड़ा लेकर क्षेत्रीय विधायक और मंत्री विश्वास सारंग के पास पहुंच गया। बाद में उसने थाने में मतांतरण का मामला दर्ज कराया, जिसमें तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पिछले सप्ताह मंत्री ने अमन की घर वापसी की घोषणा की थी।


    उपनयन के बाद दीक्षा भी हुई

    सोमवार को गुफा मंदिर में 108 ब्राह्मणों ने वैदिक विधि-विधान के साथ शुद्ध अनुष्ठान शुरू किया। मंत्री विश्वास सारंग अमन को खुद अपने साथ लेकर मंदिर पहुंचे। मंदिर के पुजारी लेखराम शर्मा ने बताया कि वहां मुंडन, स्नान के बाद उसे पंचगव्य पिलाया गया। उसके बाद गंगाजल से शुद्धिकरण के बाद उसका उपनयन हुआ, हवन और गोपूजन कराके हिंदू धर्म में पुन: दीक्षित किया गया। इस दौरान महंत रामप्रवेशदास ने अमन से शुभम बने युवक को गुरु मंत्री भी दिया।

    मंत्री विश्वास सारंग ने क्या कहा?

    सहकारिता एवं खेल मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि लव जिहाद से पीड़ित हिंदू युवक-युवतियों के साथ हम मजबूती से खड़े हैं। मतांतरण, धमकी और मानसिक शोषण का कोई भी प्रयास हमारे समाज और संविधान के खिलाफ है। इसे किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा।

    गुफा मंदिर महंत रामप्रवेश दास ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारण से सनातन धर्म से दूर चला जाए तो पुनः लौटने की सामान्य प्रक्रिया है। इसके तहत युवक को फिर से घर वापसी हुई है।

