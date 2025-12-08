मतांतरण से तंग आकर युवक ने की 'घर वापसी', मंत्री विश्वास सारंग की मौजूदगी में अमन खान बना शुभम

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मुस्लिम समुदाय की प्रेमिका से शादी के दबाव में मतांतरित होकर अमन खान बने युवक ने सोमवार को घर वापसी कर ली। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग की मौजूदगी में हुए शुद्धि अनुष्ठान के बाद अमन फिर से शुभम गोस्वामी बन गया। शुभम का आरोप है कि उसे मुस्लिम समुदाय की युवती ने प्रेम के झांसे में फंसाया। उसने शादी करनी चाही तो झूठे मुकदमों में उलझा दिया गया। वह जेल से बाहर आया तो प्रेमिका के घर वालों ने मतांतरण का दबाव बनाया।

दबाव में मार्च 2023 में उसने मतांतरण किया ऐसा नहीं करने की स्थिति में स्वजन को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। दबाव में मार्च 2023 में उसने मतांतरण कर लिया। उसके बाद भी प्रेमिका के घरवालों ने दोनों की शादी नहीं कराई। उसे इस्लामी धर्म प्रचारकों के साथ अलग-अलग इलाकों में भेजा गया। तंग आकर उसने घर वापसी का मन बनाया और एक दिन अपनी पीड़ा लेकर क्षेत्रीय विधायक और मंत्री विश्वास सारंग के पास पहुंच गया। बाद में उसने थाने में मतांतरण का मामला दर्ज कराया, जिसमें तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पिछले सप्ताह मंत्री ने अमन की घर वापसी की घोषणा की थी।