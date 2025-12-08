नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का काम करीब 99 प्रतिशत पूरा हो चुका है। इस दौरान 55 जिलों में 13 लाख 77 हजार 775 मतदाता ऐसे मिले हैं, जिनका 2003 की मतदाता सूची में कोई रिकार्ड नहीं है। अब इन मतदाताओं को निर्वाचन आयोग द्वारा नोटिस जारी कर दस्तावेज मांगे जाएंगे। जो मतदाता दस्तावेज पेश करेंगे, उस आधार पर उनका सत्यापन किया जाएगा।

वहीं भोपाल में एसआइआर का काम 100 प्रतिशत पूरा होने के बाद अब तक नहीं मिले मतदाताओं का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि उनका भी सत्यापन बचे हुए समय में पूरा किया जा सके। बता दें कि चार नवंबर से शुरू हुई SIR की प्रक्रिया 11 दिसंबर तक पूरी की जानी है।

55 जिलों में कुल पांच करोड़ 74 लाख छह हजार 143 मतदाता निर्वाचन आयोग द्वारा जारी एसआइआर रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 55 जिलों में कुल पांच करोड़ 74 लाख छह हजार 143 मतदाता हैं। इनमें से पांच करोड़ 28 लाख 96 हजार एक गणना पत्रक डिजिटाइज किए गए हैं तो वहीं 44 लाख 57 हजार 224 मतदाता अनकलेक्टेबल (जमा नहीं हुए) गणना पत्रक वाले हैं। इन सभी को मिलाकर पांच करोड़ 73 लाख 53 हजार 225 गणना पत्रक एकत्रित किए जा चुके हैं। इनके अलावा 13 लाख 77 हजार 775 मतदाता नो मैपिंग वाले हैं। इनका स्वयं व रिश्तेदारों का 2003 की मतदाता सूची में कोई रिकार्ड नहीं मिला है। ऐसे में अब इन सभी मतदाताओं को आयोग द्वारा नोटिस जारी किए जाएंगे, जिससे यह तय समय सीमा में दस्तावेज पेश कर अपने मतदाता होने कही पुष्टि करवा सकेंगे।