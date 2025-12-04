भोपाल में महिला बैंककर्मी ने पति के खिलाफ दर्ज कराया केस, सोशल मीडिया पर भेजता था अश्लील मैसेज

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। हबीबगंज क्षेत्र स्थित आरबीआई कॉलोनी में 35 वर्षीय महिला बैंक कर्मी ने अपने पति के खिलाफ अश्लील मैसेज भेजने और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई है। महिला और उसका पति दोनों आरबीआई बैंक में कार्यरत हैं। महिला भोपाल में पदस्थ है, जबकि पति वर्तमान में मुंबई स्थित आरबीआइ में कार्यरत है।

महिला ने कोर्ट में दायर किया है तलाक का केस महिला का अपने पति से 2018 से विवाद चल रहा है और दोनों पिछले दो साल से अलग रह रहे हैं। दंपति का छह साल का बेटा भी है। इसी दौरान महिला ने तलाक का केस कोर्ट में दायर कर रखा है। हबीबगंज थाने में दी गई शिकायत में महिला ने आरोप लगाया है कि उसका पति लगातार उसके रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों को सोशल मीडिया के जरिए उसके बारे में अश्लील मैसेज भेज रहा है।