भोपाल में सामान्य कचरे से अलग उठा पटाखों का कचरा, एक दिन में 1500 टन निकला

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दीपावली के बाद शहर की सड़कों और बाजारों में फैले कचरे को हटाने के लिए नगर निगम के अमले ने तत्काल सफाई शुरू कर दी थी। आतिशबाजी से निकले पटाखों के अवशेषों को सामान्य कचरे से अलग एकत्र किया गया, ताकि उनका अलग से निस्तारण किया जा सके। वहीं, सड़कों पर झाड़ू लगाने से पहले पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे धूल उड़कर हवा में न फैले।

निगम के अमले ने दीपावली के बाद निकले करीब 1500 टन कचरे को एकत्रित कर गार्बेज ट्रांसफर स्टेशनों तक पहुंचाया, जहां से उसे आदमपुर कचरा खंती भेज दिया गया। दीपावली के बाद फैले कचरे की निगम के अमले ने रात में ही सड़कों की सफाई कर दी थी, जिससे सुबह सड़कें साफ-सुथरी नजर आईं।