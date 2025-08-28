जबलपुर में पुलिसकर्मी की बाइक को कार ने मारी टक्कर, हादसे में जवान की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। अपहरण के आरोपित को गिरफ्तार करके लौट रहे एक पुलिसकर्मी की मोटरसाइकिल को कार ने टक्कर मार दिया। दुर्घटना में पुलिसकर्मी की मौत हो गई। यादव कॉलोनी चौकी में पदस्थ हवलदार अभिषेक शिंदे (42) बुधवार को एक फरार आरोपित को गिरफ्तार करने के लिए बाईपास गए थे।

मोटरसाइकिल सहित कुछ दूर तक घिसटा आरोपित को गिरफ्तार करने के बाद वह मोटरसाइकिल से चौकी लौट रहे थे। पुलिस वाहन में गिरफ्तार आरोपित एवं अन्य पुलिस कर्मी थे। मोटरसाइकिल से शिंदे जैसे ही अंधमुख बाईपास पर पहुंचे, तेज गति से आई एक कार ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दिया। टक्कर लगने के बाद वह मोटरसाइकिल सहित कुछ दूर तक घिसट गए।