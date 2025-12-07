भोपालवासियों के लिए गुड न्यूज... इस महीने आएगी ई-बसों की पहली खेप, पुराने बस स्टॉप संवारने का काम शुरू

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी में लंबे समय से ध्वस्त पड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जल्द ही सड़क पर आ जाएगा। एक तरफ भोपाल मेट्रो के संचालन की तैयारियां की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ई-बसों के आने की खुश खबरी है । जी हां, भोपाल में 20 ई-बसों की पहली खेप दिसंबर के अंतिम या नए साल के पहले सप्ताह में पहुंच सकती है ।

ज्ञात हो कि केंद्र सरकार की एक योजना के तहत भोपाल नगर निगम को 100 ई-बसों की मंजूरी मिल चुकी है। इसके मद्देनजर नगर निगम ने ई-बस संचालन के लिए तैयारी तेज कर दी है। ई-बसों के रखरखाव, चार्जिंग और पार्किंग के लिए दो अत्याधुनिक डिपो का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है ।

150 से अधिक बसों की पार्किंग

करीब 40 करोड़ रुपये की लागत से बनाए जा रहे ये डिपो कस्तूरबा नगर और संत हिरदाराम नगर में तैयार किए जा रहे हैं । इन डिपो में 150 से अधिक बसों की पार्किंग और देखभाल की व्यवस्था होगी। दोनों डिपो में चार्जिंग स्टेशन के साथ बसों की सर्विसिंग और मरम्मत की आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

नए व पुराने संवारे जाएंगे बस स्टॉप

नगर निगम पुराने बस स्टॉप्स को नया रूप देने के साथ-साथ नए बस स्टाप भी तैयार कर रहा है, ताकि ई-बस सेवा शुरू होने पर यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड (बीसीएलएल) के डायरेक्टर मनोज राठौर ने बताया कि ई-बसें निर्धारित समय पर मिलना शुरू हो जाएंगी और डिपो निर्माण कार्य को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। नए साल 2026 में राजधानीवासियों को ई-बस में सफर करने का मौका मिलेगा। मार्च 2026 से इन बसों का नियमित संचालन शहर की सड़कों पर शुरू कर दिया जाएगा।