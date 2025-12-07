मेरी खबरें
    MP News: मुख्य आरोपित हुसन सिंह शातिर अपराधी है। उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश, राजस्थान व मध्य प्रदेश में कई अपराध दर्ज हैं। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने कई बर उत्तर प्रदेश, झांसी सहित कई शहरों में दबिश दी, लेकिन आरोपित हर बार बच निकला। आरोपित प्रीतेश गुप्ता को फंसाने का प्रयास कर रहा था।

    By Sandeep Paroha
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 07 Dec 2025 07:03:56 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Dec 2025 07:03:56 PM (IST)
    डेढ़ साल बाद दबोचा गया ₹30 हजार का इनामी, पूर्व पैरा कमांडो ने पार्टनर संग मिलकर की थी हत्या, पुलिस ने UP से दबोचा
    लालबाग थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया आरोपित हुसन सिंह।

    HighLights

    1. आर्मी के सेवानिवृत्त पैरा कमांडो ने की थी संभाजी नगर के कैलाश की हत्या
    2. शराब पिलाकर पहले गला घोंटा, फिर पेट्रोल डालकर जला दिया था शव
    3. आरोपी मुंबई के पनवेल में चलाता था होटल, कुंडी भंडारे के पास की घटना

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। मुंबई के पनवेल में होटल चलाने वाले सैनिक नगर राजपुर चुंगी, आगरा उत्तर प्रदेश निवासी हुसन सिंह ने अपनी पहचान छिपाने और दुश्मन को फंसाने के लिए अपने पार्टनर गणेश शर्मा के साथ मिलकर कैलाश सावले 33 वर्ष निवासी मुकुंदवाडी जिला संभाजी नगर की हत्या की थी। आरोपित 24 मई 2024 को उसे मुंबई से काम दिलाने का लालच देकर बुरहानपुर लाए थे। पहले उन्होंने मृतक को कुंडी भंडारे के पास ले जाकर शराब पिलाई फिर गला घोंट दिया। इसके बाद उसके शव पर पेट्रोल डाल कर आग लगा दी थी।

    मुख्य आरोपित हुसन सिंह आर्मी के पैरा कमांडो फोर्स का सेवानिवृत्त जवान है। पुलिस करीब डेढ़ साल से उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन वह हाथ नहीं आ रहा था। जिसके चलते एसपी देवेंद्र पाटीदार ने उस पर 30 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था। गत दिनों थाना प्रभारी अमित जादौन को आरोपित हुसन सिंह की लोकेशन रामया मंदिर आगरा उत्तर प्रदेश की मिली। जिसके बाद टीम वहां पहुंची और स्थानीय पुलिस के सहयोग से आरोपित को दबोच लिया।


    जेब में रख दिया था अपना आधार कार्ड

    लालबाग थाना पुलिस को 25 जूप 2024 को कुंडी भंडारा क्षेत्र में अधजले युवक का शव मिलने की सूचना मिली तो पुलिस ने जांच शुरू की। इस दौरान पुलिस को मृतक की पेंट की जेब में हुसन सिंह का आधार कार्ड मिला। जिसके आधार पर पुलिस ने छानबीन की तो उसके पार्टनर गणेश शर्मा का पता चला। उसने ही राज खोला था कि हुसन सिंह व उसने मिल कर अज्ञात श्रमिक की हत्या कर शव को जला दिया था। जिसके बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू की थी।

    आरक्षक की भूमिका रही प्रमुख

    मृतक की पहचान जुटाने में लालबाग थाने के प्रधान आरक्षक भरत देशमुख की भूमिका प्रमुख रही है। उसी ने सीसीटीएनएस से महाराष्ट्र से बीते एक साल में गुम हुए लोगों की जानकारी निकाली। साथ ही आरपीएफ व जीआरपी थाने से जानकारी जुटाकर थाना मुकुंदवाड़ी जिला संभाजी नगर के गुम कैलाश सावले की जानकारी जुटाई। इसके बाद उसकी मां ताराबाई व भाई शांतिलाल के डीएनए सैंपल जांच के लिए एफएसएल भेजे। वहां से मिली रिपोर्ट से ही मृतक कैलाश की पहचान संभव हो सकी।

    तीन राज्यों में दर्ज हैं अपराध

    मुख्य आरोपित हुसन सिंह शातिर अपराधी है। उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश, राजस्थान व मध्य प्रदेश में कई अपराध दर्ज हैं। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने कई बर उत्तर प्रदेश, झांसी सहित कई शहरों में दबिश दी, लेकिन आरोपित हर बार बच निकला। आरोपित प्रीतेश गुप्ता को फंसाने का प्रयास कर रहा था। पुलिस ने बताया कि उसके खिलाफ अछनेरा, आगरा उत्तर प्रदेश में हत्या के प्रयास, लूट, डकैती आदि के पांच मामले दर्ज हैं।

    इसके अलावा भरतपुर राजस्थान में आर्म्स एक्ट, शाहगंज उत्तर प्रदेश में गेंगस्टर एक्ट और लालबाग बुरहानपुर मप्र में हत्या का केस दर्ज है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी अमित सिंह जादौन, एसआई जयपाल राठौर, प्रधान आरखक अजय वारूले, भरत देशमुख,आरक्षक शैलेन्द्र, साइबर टीम के आरक्षक दुर्गेश, सत्यपाल, ललित एवं शक्ति सिंह की विशेष भूमिका रही है। साथ ही उत्तर प्रदेश एसटीएफ के निरीक्षक यतीन्द्र शर्मा व उनकी टीम की भी सराहनीय भूमिका रही है।

