डेढ़ साल बाद दबोचा गया ₹30 हजार का इनामी, पूर्व पैरा कमांडो ने पार्टनर संग मिलकर की थी हत्या, पुलिस ने UP से दबोचा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। मुंबई के पनवेल में होटल चलाने वाले सैनिक नगर राजपुर चुंगी, आगरा उत्तर प्रदेश निवासी हुसन सिंह ने अपनी पहचान छिपाने और दुश्मन को फंसाने के लिए अपने पार्टनर गणेश शर्मा के साथ मिलकर कैलाश सावले 33 वर्ष निवासी मुकुंदवाडी जिला संभाजी नगर की हत्या की थी। आरोपित 24 मई 2024 को उसे मुंबई से काम दिलाने का लालच देकर बुरहानपुर लाए थे। पहले उन्होंने मृतक को कुंडी भंडारे के पास ले जाकर शराब पिलाई फिर गला घोंट दिया। इसके बाद उसके शव पर पेट्रोल डाल कर आग लगा दी थी।

मुख्य आरोपित हुसन सिंह आर्मी के पैरा कमांडो फोर्स का सेवानिवृत्त जवान है। पुलिस करीब डेढ़ साल से उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन वह हाथ नहीं आ रहा था। जिसके चलते एसपी देवेंद्र पाटीदार ने उस पर 30 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था। गत दिनों थाना प्रभारी अमित जादौन को आरोपित हुसन सिंह की लोकेशन रामया मंदिर आगरा उत्तर प्रदेश की मिली। जिसके बाद टीम वहां पहुंची और स्थानीय पुलिस के सहयोग से आरोपित को दबोच लिया।