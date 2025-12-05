फ्लाइट कैंसिलेशन से बढ़ी परेशानी, अब वंदे भारत और शताब्दी एक्सप्रेस भी 'हाउसफुल', टिकट के लिए जमकर मारामारी

नवदुनिया प्रतिनिधि भोपाल। भोपाल से दिल्ली, मुंबई, गोवा और अन्य गंतव्यों के लिए फ्लाइट कैंसिलेशन और देरी ने यात्रियों को परेशान कर दिया है। दिल्ली एयरपोर्ट ने सुबह 09:02 बजे पैसेंजर एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि ऑपरेशनल दिक्कतों की वजह से कुछ डोमेस्टिक फ्लाइट्स में देरी और कैंसिलेशन हो रहे हैं।

इसके बाद यात्रियों ने वैकल्पिक रूप से रेलवे सेवाओं का सहारा लेना शुरू कर दिया है। हालांकि रेलवे सेवाओं पर आम तौर पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन अब वंदे भारत, शताब्दी और अन्य प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों में सीटें तेजी से भरी हुई हैं।

यात्रियों को मुश्किल से मिल रही टिकट ट्रेन रिजर्वेशन में भारी दबाव के कारण यात्रियों को टिकट मिलना मुश्किल हो रहा है, जबकि पहले यह सुविधा आसानी से उपलब्ध रहती थी। इस बदलाव से रेलवे प्रशासन पर अतिरिक्त चुनौती बढ़ गई है और यात्रियों को भी अपने यात्रा प्लान में संशोधन करना पड़ रहा है। इसके चलते भोपाल की एक युवती ने अपने रोके को आगे बढ़ा लिया तो वहीं किसी नए जोड़े ने ऑनलाइन जुड़कर अपना रिसेप्शन किया। गोवा की फ्लाइट रद्द होने से कपल परेशान हमारी भोपाल से गोवा के लिए 3.30 बजे की फ्लाइट थी, जिसमें गोवा में दो घंटे का हॉल्ट था और उसके बाद ऊटी के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट थी। मैंने एक दिन पहले भी चेक किया था कि कोई बदलाव हुआ है या नहीं, लेकिन अचानक फ्लाइट कैंसिल हो गई। एयरलाइन से पूछने पर भी सही जानकारी नहीं मिल रही है और अभी तक रिफंड के बारे में कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला।